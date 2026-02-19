Về Hưng Yên tận thấy cỗ khao lão với cá chép nằm võng chế biến suốt 10 tiếng

Cá chép dùng để làm cỗ khao lão tại làng Diệc thường nặng từ 3kg trở lên và phải đảm bảo còn râu, vây nguyên vẹn nên để tìm được con cá đúng yêu cầu không hề đơn giản. Cá phải ngâm nước muối cho hết nhớt, bớt tanh. Bụng cá được nhồi lá chuối khô, khâu lại chỗ rạch làm sao để nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện được. Từng cái vây cá, đuôi cá cũng được nẹp căng ra, ghim định hình sao cho xoè thật đẹp. Một cái phễu giấy được nhồi vào miệng cá, tất cả những công đoạn này mất hơn một giờ đồng hồ để hoàn thành.
