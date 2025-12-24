VĐV Thái Lan chê lương thưởng không đủ sống, lãnh đạo nói không ăn chặn

(VTC News) -

Theo tờ Thairath, ngày 23/12, trước những tranh luận xoay quanh chế độ trợ cấp dành cho vận động viên bóng chuyền nam, Chủ tịch Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang đã lên tiếng khẳng định việc khấu trừ một phần phụ cấp là “chuyện bình thường” và là thông lệ được áp dụng từ lâu.

“Đây là điều bình thường, là quy trình mà chúng tôi vẫn luôn thực hiện và nằm ngoài thẩm quyền của hiệp hội. Trách nhiệm của chúng tôi chỉ là đảm bảo vận động viên được thanh toán đầy đủ, chúng tôi không bao giờ khấu trừ bất kỳ khoản phí nào”, ông Somporn nhấn mạnh.

Phát biểu của lãnh đạo Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan được đưa ra sau khi Kissada Yamine Nilsawai - thành viên đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia - tham dự buổi phỏng vấn sau khi góp công giúp đội tuyển giành HCV SEA Games 2025.

Phát biểu tại buổi phỏng vấn, tuyển thủ Kissada công khai cho rằng mức trợ cấp hiện tại không còn phù hợp với chi phí sinh hoạt và đã gần như “đóng băng” suốt nhiều năm qua.

Chủ tịch Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan đã lên tiếng về việc khấu trừ tiền trợ cấp của các VĐV. (Nguồn: Thairath)

"Trong nhiều năm, tiền trợ cấp hàng ngày là 900 baht, nhưng sau khi trừ các khoản phí, tôi chỉ còn lại 600 baht mỗi ngày. Tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm", Kissada cho biết.

Trong cuộc trao đổi, Kissada cũng chia sẻ về định hướng tương lai, cho biết anh muốn tập trung thi đấu ở các giải chuyên nghiệp. Trường hợp được mời trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia, anh sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng vì mức hỗ trợ hiện tại không còn phù hợp với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Ngôi sao bóng chuyền Thái Lan này đưa ra một ví dụ cụ thể về sự thay đổi giá cả: “Ngày trước, mỗi tháng khi thi đấu bóng chuyền tôi kiếm được khoảng 18.000 baht, một bát mì đặc biệt có giá chỉ 35 baht. Bây giờ giá một suất ăn tương tự đã lên 70 baht, trong khi trợ cấp gần như không đổi. Điều này rõ ràng khiến VĐV khó mà trang trải cuộc sống, nhất là với những VĐV đã gắn bó 15-16 năm với đội tuyển”.

Trước đó, Kissada cũng có những bất bình xoay quanh vấn đề lương thưởng dành cho vận động viên. Anh bất ngờ tuyên bố nghỉ thi đấu cho đội tuyển quốc gia ngay sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là Kissada không hài lòng với việc mức tiền thưởng cho mỗi vận động viên giành HCV bị cắt gần 50% so với thông báo ban đầu.