VCB CashUp - Giải pháp quản lý dòng tiền toàn diện cho hệ sinh thái doanh nghiệp

(VTC News) -

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu quản lý nội bộ của các tập đoàn đa quốc gia và tổng công ty ngày càng phức tạp, các ngân hàng cần phát triển các giải pháp số toàn diện đáp ứng nhu cầu quản lý hệ sinh thái của khách hàng cả theo chiều dọc và chiều ngang.

Để đáp ứng nhu cầu quản lý dòng tiền nội bộ của doanh nghiệp, VCB CashUp số hóa toàn bộ quy trình truy vấn thông tin, lập và duyệt lệnh thanh toán. Hệ thống hỗ trợ các mô hình phê duyệt phức tạp nhất với tối đa 20 cấp và cung cấp các quyền linh hoạt cho người dùng theo hạn mức, tài khoản và loại dịch vụ. VCB CashUp cho phép quản lý vốn tập trung với không giới hạn tầng và tài khoản thành viên, đồng thời cung cấp các lựa chọn đầu tư ưu việt để tối ưu hóa lợi nhuận từ dòng tiền nhàn rỗi.

VCB CashUp hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp trong việc quản lý khoản phải trả và khoản phải thu. Đối với dòng tiền chi, VCB CashUp bổ sung các tính năng thanh toán mới theo chuẩn quốc tế, giúp quản lý chính xác chi phí đầu vào và thực hiện giao dịch nhanh chóng, hạn chế tra soát.

Đối với dòng tiền thu, VCB CashUp cung cấp một hệ thống sản phẩm đầy đủ để định danh toàn bộ khách hàng và đối tác, hỗ trợ thu nhanh, thu đúng, thu đủ và cung cấp các báo cáo quản trị tài chính tiện lợi.

VCB CashUp sở hữu giao diện thông minh trên mọi thiết bị, đem lại trải nghiệm đồng nhất cho khách hàng. Với công nghệ Omni-channel tiên tiến, khách hàng chỉ cần một bộ mã truy cập để truy vấn thông tin và thực hiện giao dịch trên tất cả các kênh (mobile, web,...), giúp việc quản trị dòng tiền trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Bên cạnh giao diện web, VCB CashUp còn cung cấp ứng dụng di động trên smartphone và tablet.

Đối với các doanh nghiệp có nền tảng công nghệ tiên tiến và hệ thống quản trị nguồn lực (ERP) hiện đại, VCB CashUp hỗ trợ kết nối Host-to-Host, cho phép truyền nhận dữ liệu trực tiếp giữa hệ thống kế toán của doanh nghiệp và Vietcombank. Điều này giúp xử lý tự động các yêu cầu truy vấn thông tin, thanh toán, thu hộ và báo cáo, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành.

VCB CashUp mang đến trải nghiệm One-Stop Shop hiện đại, tập trung toàn bộ sản phẩm, dịch vụ và thông tin giao dịch trên một nền tảng ngân hàng số, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian để tiết kiệm thời gian giao dịch.

Đồng thời, để tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi, VCB CashUp cung cấp dịch vụ quản lý vốn tập trung với nhiều tính năng hiện đại như 9 phương án điều vốn, 5 lựa chọn thời điểm và 13 tần suất điều vốn khác nhau, không giới hạn cấp và tài khoản tham gia, cùng truy vấn thông tin điều vốn online và real-time trên nền tảng web.

Ngoài ra, VCB CashUp tăng cường bảo mật với màn hình bảo mật 5 lớp, nhận diện giao dịch bất thường và phòng tránh truy cập giả mạo, đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng. Các báo cáo trực quan, tùy chỉnh theo người dùng hứa hẹn đem đến trải nghiệm vượt trội.

VCB CashUp đã khẳng định vị thế hàng đầu của mình bằng việc đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Nổi bật trong số đó là giải thưởng "Best Corporate Cash and Payment Technology Implementation" và "Best Payments Bank in Vietnam" do Tạp chí The Asian Banker trao tặng.

Ngoài ra, VCB CashUp còn được vinh danh với giải IBSi Global Fintech Innovation Award 2021 cho hạng mục "Best Transaction Banking Implementation for Most Impactful Project".

Các giải thưởng khác bao gồm IDC Financial Insights Innovation Awards 2021 với danh hiệu "Best Bank in Vietnam for Payments & Cash Management"; IDC Financial Insights Innovation Awards 2022 cho hạng mục "Asia's Best in Customer Interactions" và Giải thưởng Sao khuê 2024: “Giải pháp đồng bộ dữ liệu tự động thông qua kết nối hệ thống Host to Host/OpenAPI” và “Giải pháp ngân hàng số về Thanh toán và Quản lý dòng tiền”.

Những giải thưởng này không chỉ chứng minh sự xuất sắc của VCB CashUp trong việc triển khai công nghệ quản lý thanh toán và tiền mặt cho doanh nghiệp mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong lĩnh vực tài chính số tại khu vực và toàn cầu.

Với VCB CashUp, doanh nghiệp có thể quản lý hệ sinh thái một cách toàn diện và hiệu quả, đáp ứng tất cả nhu cầu quản lý tài chính nội bộ và đối ngoại một cách liền mạch.