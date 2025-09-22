Vay cầm cố trên ứng dụng số, nhiều cải tiến hướng đến người dùng

(VTC News) -

Đây là giải pháp tài chính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân dựa trên nền tảng thủ tục đơn giản và thời gian giải ngân nhanh chóng.

Sản phẩm mới này được triển khai trên nền tảng số. Để vay tiền, khách hàng cần đăng nhập ứng dụng My F88 trên điện thoại, điền thông tin theo yêu cầu. My F88 sẽ tự động xử lý thông tin và phản hồi chỉ trong vài phút.

Khi nhận thông báo từ ứng dụng, những khách hàng chưa từng vay tại F88 hoặc đã đóng khoản vay tại F88 cần đến cửa hàng gần nhất để bàn giao tài sản cầm cố. Sau đó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản và khi cần, khách hàng có thể rút tiền trên ứng dụng.

Với cách làm này, thời gian làm thủ tục vay có thể được rút ngắn đến 90%. Những khách hàng đang gửi tài sản cầm cố tại F88 thì chỉ cần đăng ký sử dụng sản phẩm Vay hạn mức tuần hoàn trên My F88. Hệ thống sẽ cấp cho họ một khoản vay tối đa dựa trên giá trị tài sản và lịch sử trả nợ trước đây.

Nhưng điểm khác biệt của sản phẩm Vay hạn mức tuần hoàn là khi được phê duyệt, tổng số tiền vay được sẽ hiển thị trong ứng dụng, sẵn sàng để khách hàng rút nhiều lần, tùy theo nhu cầu của họ mà không cần đến cửa hàng F88 để làm lại thủ tục vay. Để rút tiền, khách hàng chỉ cần chọn số tiền cần rút trên ứng dụng, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngay lập tức, trong khung giờ từ 01h00 đến 22h00 mỗi ngày.

Nói cách khác, sản phẩm này giống như việc F88 đưa trước một khoản tiền vay vào ví của khách hàng để khi cần thì khách tự rút. Cùng với đó, công ty chỉ tính lãi, phí trên số tiền thực tế mà khách đã rút ra thay vì toàn bộ số tiền đã duyệt vay trước đó. Thế nên người vay không phải trả chi phí cho số tiền mà họ chưa dùng đến, đồng thời còn được miễn hoàn toàn phí trả nợ trước hạn.

Bà Trần Thu Huyền, Giám đốc Phát triển sản phẩm của F88, cho biết sản phẩm Vay hạn mức tuần hoàn nhằm phục vụ những khách hàng thường xuyên có nhu cầu vay những khoản tiền nhỏ khẩn cấp, lặp đi lặp lại nhiều lần, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong cuộc sống.

“Chúng tôi nhận thấy những người lao động tự do, tiểu thương hay công nhân thường xuyên phải vay những khoản không lớn nhưng lại rất gấp, nhiều khi ngoài giờ hành chính. Trước đây, họ phải đến cửa hàng làm lại hồ sơ mỗi lần cần tiền, nhưng với vay hạn mức tuần hoàn, mọi thao tác được thực hiện ngay trên ứng dụng My F88. Chỉ sau vài phút, tiền sẽ được chuyển về tài khoản, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay tiền gấp”, bà chia sẻ.

Thực tế cho thấy, những người làm nghề tay chân, lao động tự do hay buôn bán nhỏ lẻ thường không có khoản tiết kiệm dự phòng. Một ca phẫu thuật bất ngờ, một khoản tiền học cho con hay đơn hàng nhập nguyên liệu gấp đều có thể khiến họ rơi vào thế khó. Trong những hoàn cảnh như vậy, việc có sẵn một hạn mức vay để rút bất cứ lúc nào giống như một khoản tiền dự phòng an toàn. Khách hàng vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm được áp lực tâm lý, bởi họ biết mình luôn có một nguồn vốn dự phòng trong tay.

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng, F88 còn triển khai chương trình khuyến mại nhân dịp ra mắt. Từ ngày 19/9 đến 15/10/2025, mọi khách hàng vay qua ứng dụng My F88 đều được tặng kèm bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho xe máy. Đây là món quà thiết thực, gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân, thể hiện định hướng của F88 trong việc cung cấp không chỉ nguồn vốn, mà còn những giá trị cộng thêm hữu ích.

Sự ra đời của Vay hạn mức tuần hoàn cũng đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của công ty thông qua ứng dụng My F88. Chỉ sau gần chín tháng ra mắt, ứng dụng My F88 đã thu hút hơn 218.000 khách hàng đăng ký sử dụng, ký kết 280.000 hợp đồng điện tử với tổng giá trị giải ngân lên tới 777 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2026, 80% giao dịch cho vay sẽ được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, giảm phụ thuộc vào mô hình cửa hàng truyền thống.

Vay cầm cố là hình thức vay vốn phù hợp với người lao động phổ thông, lao động tự do, người chưa đáp ứng được điều kiện vay từ các ngân hàng truyền thống. Thống kê của FiinGroup công bố giữa năm 2025 cho thấy, trong thị trường tài chính thay thế, dịch vụ cho vay cầm cố đang dẫn đầu thị phần với tỷ trọng gần 60% và F88 là doanh nghiệp dẫn đầu phân khúc cho vay cầm cố.

Hiện tại, F88 tập trung cung cấp các gói vay cầm cố xe máy, ô tô nhưng chỉ giữ đăng ký xe và cho khách hàng mượn lại phương tiện để sử dụng. F88 đã xây dựng mạng lưới gần 900 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu khách hàng. Việc phát triển song song giữa mạng lưới cửa hàng và nền tảng số là chìa khóa để mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính đến đông đảo người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng chưa tiếp cận được ngân hàng truyền thống.

Trong bối cảnh nhu cầu tài chính nhỏ lẻ nhưng cấp bách ngày càng gia tăng, sự ra mắt của sản phẩm Vay hạn mức tuần hoàn mang đến một lựa chọn hiện đại và phù hợp hơn với thực tiễn. Với cam kết “Tử tế từ tâm đến hành động” cùng khẩu hiệu “Cần là có – Luôn ở đó”, F88 đang chứng minh nỗ lực không ngừng trong việc đồng hành cùng khách hàng, mang lại sự an tâm và chủ động trước mọi tình huống trong cuộc sống.