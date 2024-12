Vàng, tiền chất thành đống trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố 31 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, quy mô hàng nghìn tỷ đồng liên quan bị can Phó Đức Nam (SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, biệt danh Mr Pips).