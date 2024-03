Vàng nhẫn chinh phục đỉnh cao mới, vàng miếng lấy lại kỷ lục 81 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

8h45 sáng nay, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh và lập kỷ lục mới khi đạt 68,5 triệu đồng/lượng, xô đổ kỷ lục cũ là 68,35 vừa được lập hôm qua 5/3.

Cụ thể, giá vàng nhẫn được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 67,3 - 68,5 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 - 150.000 đồng/lượng (mua-bán) so với sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được niêm yết tại SJC ở mức 66,6 - 67,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Không chỉ vàng nhẫn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng cũng đã lấy lại kỷ lục cao nhất lịch sử là 81 triệu đồng/lượng. Trước đó, mức giá đã xuất hiện trong thứ 7, ngày 2/3 nhưng nhanh chóng bị sụt giảm.

Hiện, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 78,95 - 80,95 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng cao kỷ lục. (Ảnh: Công Hiếu).

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 79 - 81 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh do giá thế giới liên tục chinh phục những mức kỷ lục mới.

Cụ thể, giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 2.127 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Đây là giá cao nhất từ trước đến nay. Đỉnh trước đó được lập vào hôm qua là 2.114 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tiếp đà bứt phá khi thị trường ngày càng chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 6 sau một loạt báo cáo kinh tế yếu kém.

Chiến lược gia hàng hóa Bart Melek của TD Securities cho rằng, yếu tố chính đẩy vàng lên cao vào tuần này là kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên. Thị trường ngày càng tin rằng Fed sẽ sớm đưa ra quyết định nới lỏng. Chuyên gia này dự báo, với niềm tin như vậy, giá vàng thế giới có thể được đẩy lên mức 2.300 USD/ounce trong quý II năm nay.

Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông cũng hỗ trợ mạnh cho kim loại quý. Vàng, thường được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính, đã tăng hơn 300 USD kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas.

Theo phân tích kỹ thuật, vàng có xu hướng tăng giá mạnh mẽ trong ngắn hạn. Hiện, vàng được hỗ trợ mạnh ở mức 2.050 USD/ounce, trong khi ngưỡng kháng cự mạnh ở ngưỡng 2.200 USD/ounce.

Trên thị trường Việt Nam, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC không chỉ được hỗ trợ bởi cú bứt phá của vàng trên thị trường quốc tế mà còn nhờ tỷ giá USD/VND đang tăng mạnh trên thị trường tự do. Tỷ giá chợ đen đã lập kỷ lục cao mới 25.700 đồng/USD.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng ở mức rất thấp 3-5%/năm cũng khiến một lượng tiền lớn đổ vào vàng.