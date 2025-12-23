Vàng đắt nhất lịch sử 159 triệu đồng/lượng, chuyên gia cảnh báo không nên 'ôm'

(VTC News) -

Lúc 11h, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 157 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159 triệu đồng/lượng (bán ra) - tăng tới 2,4 triệu đồng so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC cũng vọt lên 152,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 155,6 triệu đồng/lượng (bán ra) - cũng tăng hơn 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng sáng nay 23/12 đắt nhất lịch sử, ở mức 159 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa)

Nhận định về việc giá vàng "phi mã", ông Đinh Nho Bảng - Chủ tịch Hiệp hội vàng Việt Nam - cho biết, nguyên nhân là do giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh, hiện lên 4.486 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 2 ngày qua, mỗi ounce vàng thế giới tăng tới 140 USD/ounce (tương đương 4,5 triệu đồng). “Giá vàng thế giới phụ thuộc vào vấn đề địa chính trị và kinh tế. Khi mà chính trị và kinh tế không ổn định, hoạt động thương mại cũng nhiều bất ổn thì giá cả hàng hóa tăng cao, đặc biệt là giá vàng”, ông Bảng nói.

Trong bối cảnh này, ông Bảng khuyến cáo: Khi giá vàng tăng cao, thay bằng đổ xô đi mua đuổi thì nhà đầu tư cần phải cân nhắc và thận trọng khi mua vào. Còn nếu muốn tích trữ lúc này thì cũng không nên.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Trí Hiếu từng phân tích: Thời gian qua, vàng đem lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Do vậy, việc đầu tư vào vàng lúc này cần tính toán kỹ lưỡng. Nếu mua vàng thì chỉ nên mua để đầu tư dài hạn, còn nếu đầu tư ngắn hạn, "lướt sóng" thì không nên. Nhất là tại thời điểm này, nhà đầu tư không nên vay tiền để đầu tư vàng vì nó vừa tiềm ẩn rủi ro, vừa tạo ra gánh nặng nợ nần rất lớn.

"Nhà đầu tư không nên mua đi bán lại theo kiểu "lướt sóng" vì thời điểm này sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời nên phân bổ nguồn lực tài chính của mình ra nhiều kênh. Bên cạnh đó không nên để tâm lý đám đông kích động, chi phối, phải kiểm soát được tâm lý Fomo - hội chứng sợ bỏ lỡ”, ông Hiếu đưa ra lời khuyên.

Còn chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho rằng đầu tư vàng không phải là con đường làm giàu nhanh, mà là công cụ phòng hộ rủi ro.

“Giá vàng đang thể hiện tâm lý toàn cầu bất ổn, nhưng nó không phải là nơi duy nhất bạn nên gửi gắm kỳ vọng tài chính. Trong thế giới thay đổi nhanh, người chiến thắng không phải là người nắm giữ tài sản nhiều nhất, mà là người hiểu rõ thị trường và biết mình đang làm gì để tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội nhiều nhất. Vì thế nhà đầu tư đừng 'tất tay' vào vàng khi giá đã lên đỉnh, đặc biệt với vàng SJC, sản phẩm vàng có mức chênh giá quá lớn”, ông Huy nhấn mạnh.

Chuyên gia Lê Xuân Nghĩa cũng khuyến cáo, giá vàng sẽ không tăng giá mãi hoặc giảm mãi mà luôn có điều chỉnh bất ngờ. "Nếu nhà đầu tư xác định mua vàng tích lũy, tiết kiệm lâu dài, không quan tâm tới đầu cơ thì luôn có thể xuống tiền. Vàng hiện tại không phải kênh phù hợp để lướt sóng ngắn hạn", ông Nghĩa nêu quan điểm.