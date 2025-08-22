Văn khấn mùng 1 tháng 7 năm Ất Tỵ cúng thần linh và gia tiên

Lễ cúng đầu tháng không chỉ là nghi lễ mang tính tâm linh mà còn là một nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thần linh, đồng thời thể hiện sự trân trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống lâu đời.

Việc chuẩn bị mâm cúng đầu tháng không đơn thuần là sắp xếp các lễ vật một cách đầy đủ mà còn gửi gắm tâm huyết, ước nguyện và niềm tin của gia chủ vào một khởi đầu mới may mắn, suôn sẻ.

Mâm lễ chay thường bao gồm hoa tươi, hương, nước, rượu trắng, bánh kẹo và trái cây, những lễ vật tượng trưng cho sự thanh tịnh và thuần khiết. Đây là lựa chọn phổ biến với các gia đình hướng đến sự nhẹ nhàng, trang nghiêm trong nghi thức cúng bái. Bên cạnh đó, mâm lễ mặn được chuẩn bị công phu hơn với các món như gà luộc, thịt heo, xôi, kết hợp cùng hoa, hương, rượu… Mâm cúng mặn thể hiện sự đầy đủ, sung túc và mong cầu cho cuộc sống gia đình no ấm, thuận hòa.

Mâm cúng mùng 1 tháng 7 năm Ất Tỵ (Ảnh: Vũ Thu Hương)

Văn khấn cúng Thần linh và Thổ công mùng 1 tháng 7 năm Ất Tỵ

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin chân thành kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin chân thành kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con xin chân thành kính lạy ngài Đông Thần Quân. Con xin chân thành kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch. Con xin chân thành kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. Con xin chân thành kính lạy ngài Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần. Con xin chân thành kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là mùng 1 tháng 7 năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con đã sửa soạn hương hoa, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án. Gia chủ (chúng) con xin chân thành kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ngài Bản gia Thổ địa, ​Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con xin các ngài lắng nghe lời mời xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ chúng con sức khỏe dồi dào, mọi điều đều được như ý, tâm đạo khai mở.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ, xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cúng gia tiên mùng 1 tháng 7 năm Ất Tỵ

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin chân thành kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin chân thành kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con xin chân thành kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần. Con xin chân thành kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Gia chủ (chúng) con là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là mùng 1 tháng 7 năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con nhờ ơn Trời Đất, cù lao tiên tổ, chư vị Tôn thần, thành tâm sắm lễ, hương, quả, hoa trà thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con chân thành kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, Bản gia Táo quân, Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch. Xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành của con, thụ hưởng lễ vật. Gia chủ chúng con xin chân thành kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về chứng giám cho lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Gia chủ (chúng) con xin kính mời các ngài Tiền chủ, Hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai âm hưởng phù hộ độ trì chúng con gia đình bình an, mọi sự như ý nguyện. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

