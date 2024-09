Văn hoá An Lập Phát khuyến khích sự phát triển của mỗi nhân viên

(VTC News) -

Xác lập 3 giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam dẫn đường

Hành trình bước sang năm thứ 26 năm của An Lập Phát là một minh chứng cho sự phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn. Khởi đầu từ một cửa hàng thương mại, An Lập Phát từng bước vượt qua thách thức để trở thành đơn vị lớn mạnh như ngày hôm nay.

Quá trình chuyển mình này không chỉ đánh dấu sự lớn mạnh về quy mô mà còn thể hiện sự quyết tâm và khát vọng của Ban lãnh đạo ALP trong việc định hướng phát triển doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp đi liền với triết lý lấy con người làm trọng tâm.

Xuyên suốt hành trình hơn 2 thập kỷ, An Lập Phát kiên định với ba giá trị cốt lõi: chất lượng, đổi mới và bền vững. Xác định đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu nên mọi hoạt động của An Lập Phát đều hướng tới việc chuẩn hóa và cải tiến để tạo ra hệ sinh thái tiện ích cho khách hàng.

Từ đó, tinh thần đổi mới cũng được khuyến khích mạnh mẽ, thúc đẩy không ngừng việc tạo ra những cải tiến mới nhằm nâng cao hiệu suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Và khi đó, tính bền vững không chỉ được thể hiện trong chiến lược kinh doanh, chất lượng sản phẩm mà còn hiện diện trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, vì mục tiêu phát triển lâu dài đi cùng trách nhiệm xã hội.

Với nền tảng vững chắc từ ba giá trị này, An Lập Phát đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành thương hiệu quốc gia, đại diện cho chất lượng và uy tín của sản phẩm Việt Nam trên trường quốc tế.

Tạo chất riêng trong văn hóa của tổ chức

Văn hóa tại An Lập Phát được lan tỏa và thấm đẫm trong từng suy nghĩ, hành động của mỗi người ALP. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là xây dựng từ gốc, dựa trên nền tảng của sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, nơi mà giá trị bản thể luôn được khuyến khích. Do đó An Lập Phát tạo ra một hệ thống giá trị đa chiều, bao gồm 5 yếu tố cốt lõi: Linh hoạt, Nội lực, Kết nối và Hợp tác, Đa dạng và Chính trực, Văn hóa trao quyền.

An Lập Phát hiểu rằng khi tổ chức có văn hóa hiệu quả sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của nhân viên nói riêng và cả tổ chức nói chung.

Từ đó, An Lập Phát tạo điều kiện để các CBCNV không ngừng học hỏi, phát triển nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, tinh thần kết nối và hợp tác cũng được phát huy mạnh mẽ, mọi ý tưởng đều được tôn trọng và lắng nghe. Đặc biệt, văn hóa trao quyền tại ALP còn thúc đẩy tinh thần tự chủ, dám nghĩ, dám làm, mỗi nhân viên đều được khuyến khích trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Trước những nỗ lực đi sâu về bản chất và gây dựng từ gốc rễ, An Lập Phát tự hào về chất lượng đội ngũ nhân sự và đề cao tính chính trực trong mọi hoạt động nhằm củng cố niềm tin vững chắc nơi đối tác và khách hàng. Chất riêng trong văn hóa tạo nên một An Lập Phát có bản sắc, sẵn sàng mở ra cánh cửa thành công trong hành trình phát triển lâu dài.

An Lập Phát luôn khuyến khích tinh thần tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Thành công của doanh nghiệp khởi nguồn từ sự phát triển của mỗi cá nhân

Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là nền móng cho sự phát triển bền vững mà còn là ngọn hải đăng dẫn lối cho ALP đến những mục tiêu cao hơn. Bằng việc nuôi dưỡng và phát huy tiềm năng của từng cá nhân, An Lập Phát xây dựng nên một đội ngũ CBCNV luôn đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, sẵn sàng học hỏi và vượt qua giới hạn bản thân để tôi luyện nên sự kiên cường và bản lĩnh.

Trong tương lai, sự phát triển của An Lập Phát sẽ tiếp tục được hun đúc từ sức mạnh nội tại của doanh nghiệp nói chung và sự phát triển của mỗi cá nhân nói riêng. Để từ đó vững bước hơn trên hành trình nâng tầm giá trị nhôm và khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhôm nói riêng và ngành vật liệu xây dựng nói chung.

