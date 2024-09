Va chạm với xe tải, nữ sinh lớp 10 đi xe máy điện tử vong

(VTC News) -

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên phố Kim Ngưu khiến nữ sinh lớp 10 thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h55. Lúc này anh L.V.H. (SN 1997, trú ở huyện Nông Cống, Thanh Hoá) lái xe ô tô tải BKS 29H-819.xx trên phố Kim Ngưu, theo hướng Cầu Lạc Trung đi phố Trần Khát Chân. Đến trước số nhà 297 Kim Ngưu (phường Thanh Lương), ô tô tải va chạm với xe máy điện không biển kiểm soát do Đ.N.L. (SN 2009, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, học sinh lớp 10, trường THPT Việt Đức) cầm lái, đi theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh Đ.N.L. tử vong tại chỗ. Công an quận Hai Bà Trưng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý đối với tài xế xe tải.

Trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông phức tạp, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Cục CSGT (Bộ Công an) ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn cả nước.

Kế hoạch yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh THCS, THPT, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển, các chủ phương tiện và phụ huynh chở học sinh vi phạm các quy định về vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt.

Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10.