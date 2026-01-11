Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng, cơ cấu tỷ lệ ngạch kiểm sát viên

(VTC News) -

Văn phòng Quốc hội cho biết, dự kiến phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày 12/1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình, sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 2 Nghị quyết do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trình, gồm: Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân các cấp, kiểm sát viên, kiểm tra viên, cán bộ điều tra và giấy chứng minh kiểm sát viên; nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Trước đó, ngày 8/1, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến thẩm tra 2 dự án Nghị quyết nêu trên.

Theo tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, kiểm sát viên, kiểm tra viên, cán bộ điều tra và giấy chứng minh kiểm sát viên được thiết kế có 6 điều.

Dự thảo Nghị quyết bỏ Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện, thêm Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực; đồng thời bổ sung quy định về cấp hiệu của cán bộ điều tra tại "Cấp hiệu của Cán bộ điều tra có một vạch dọc màu vàng, ở giữa có gắn hai ngôi sao màu vàng đường kính 20mm"; cụ thể chức danh "Viện trưởng, Phó Viện trưởng" thay cho từ "lãnh đạo"; bổ sung thêm phù hiệu của kiểm tra viên và cán bộ điều tra.

Còn dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên gồm 3 điều.

Với ngạch kiểm sát viên cao cấp, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh số lượng từ 329 người lên 970 người (chiếm tỷ lệ 8,6% tổng số lượng kiểm sát viên được giao là 11.285 người) bố trí ở cả 3 cấp kiểm sát.

Với ngạch kiểm sát viên trung cấp, điều chỉnh số lượng từ 4.039 người lên 4.766 người (chiếm tỷ lệ 42,2% tổng số 11.285 kiểm sát viên được giao). Đối với ngạch kiểm sát viên sơ cấp, sau khi điều chỉnh tăng số lượng kiểm sát viên cao cấp và trung cấp thì còn lại tỷ lệ Kiểm sát viên sơ cấp sẽ là 49,2% của tổng số kiểm sát viên được giao.

Dự thảo Nghị quyết cũng điều chỉnh số lượng kiểm sát viên cao cấp của viện kiểm sát quân sự từ 47 người lên 60 người; kiểm sát viên trung cấp từ 172 người lên 184 người; kiểm sát viên sơ cấp từ 229 người xuống còn 204 người.