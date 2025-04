Ưu tiên tuyển người tài vào lực lượng quản lý, bảo vệ Lăng Bác

(VTC News) -

Nội dung trên được Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề cập tại họp báo công bố Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức sáng 3/4.

Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là các công trình, khu vực có giá trị chính trị, lịch sử - văn hóa, quốc phòng, an ninh đặc biệt của quốc gia bao gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình; đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; Khu di tích K9; công trình hỗ trợ, phục vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh công tác quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ có tính chất đặc thù, vừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ công trình Lăng, vừa thực hiện đón tiếp Nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác và tham quan khu vực, tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, lịch sử - văn hóa.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung. (Ảnh: VGP)

"Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình đặc biệt, yêu cầu kỹ thuật đặc thù, có nhiều thiết bị đơn chiếc, sản xuất đặt hàng từ nước ngoài. Trong trường hợp tình hình thế giới có biến động, việc nhập khẩu vật tư, trang thiết bị, đào tạo nhân lực ở nước ngoài gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành pháp lệnh là hết sức cần thiết", ông Phạm Hải Trung nêu rõ.

Theo Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Pháp lệnh quy định ưu tiên thu hút, tuyển chọn, tuyển dụng người có tài năng, nhà khoa học có chuyên môn sâu, học viên, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và có đủ các tiêu chuẩn quy định vào lực lượng trực tiếp quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Liên quan đến chế độ, chính sách, Pháp lệnh quy định người thuộc lực lượng trực tiếp quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật và các chế độ phụ cấp đặc thù, trợ cấp, hỗ trợ phù hợp với tính chất nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ.

Pháp lệnh quy định ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị kỹ thuật các công trình, khu vực thuộc Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh, an toàn Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước được bố trí để đón tiếp, tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, lịch sử - văn hóa của Khu di tích lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.