Ưu đãi khủng khuấy đảo thị trường cuối năm: Mua nhà The Beverly nhận xe VF 3

(VTC News) -

Do đó, The Beverly, đại đô thị Vinhomes Grand Park, với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, mở ra cơ hội sở hữu bộ đôi nhà và xe ngay trong tháng cuối năm, đang là “thỏi nam châm” hút khách về với khu Đông TP.HCM.

“Cơn mưa” quà tặng trong tháng cuối năm

Chủ đầu tư The Beverly vừa tung chính sách bán hàng siêu khủng như một món quà ý nghĩa dành cho khách hàng trong mùa lễ hội cuối năm. Theo đó, khách hàng có thể nhận nhà và rước xe cùng lúc khi Vinhomes tặng 100 xe ô tô điện VinFast VF 3 tổng trị giá 33 tỷ đồng cho 100 khách hàng đầu tiên mua nhà trong tháng 12.

Đây được xem là chính sách bom tấn khuấy đảo thị trường khi thỏa mãn được cả hai mục tiêu sở hữu nhà và xe trước thềm năm mới của phần lớn người dân.

Đi kèm với đó là bộ quà tặng mùa lễ hội lên đến 2,5 tỷ đồng. Cụ thể, nếu khách hàng thanh toán sớm trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng sẽ được ưu đãi 11% giá trị căn nhà, trị giá lên tới 1,2 tỷ đồng. Cộng với ưu đãi lên tới 1,7% dành cho hội viên VinClub, người mua có thể tiết kiệm được tiền tỷ chi phí khi sở hữu ngôi nhà mơ ước.

Chưa hết, chủ đầu tư còn “chơi lớn” khi tung chính sách cam kết tiền thuê trong 30 tháng, giá trị tới 540 triệu đồng. Mức cam kết cao và có thời hạn lâu bậc nhất thị trường cũng giúp các nhà đầu tư “vừa mua đã lãi”, đồng thời giảm áp lực tìm khách thuê trong suốt thời gian dài.

Đáng chú ý, Vinhomes còn tạo điều kiện cho khách hàng là doanh nghiệp, cư dân sống và làm việc trong khu vực TP Thủ Đức được mua nhà sang ngay gần chỗ làm với ưu đãi 3%, lên tới 330 triệu đồng. Ngoài ra, gói học bổng Vinschool lên tới 3 năm, tương đương 288 triệu đồng cũng là động lực khiến nhiều gia đình nhanh chóng xuống tiền để con trẻ được theo học tại môi trường giáo dục chất lượng quốc tế sau khi chuyển về ở.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư tiếp tục duy trì chương trình hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng, với khoản vay tối đa 70% giá trị hợp đồng. Nhờ vậy, khách hàng có thể yên tâm hoạch định tài chính trong 3 năm sau khi nhận nhà mà không cần lo lắng đến lãi suất thả nổi.

The Beverly thu hút nhiều khách hàng về an cư nhờ cảnh quan và chất sống Mỹ thượng lưu.

Đón mùa lễ hội ngay trước hiên nhà

Nhờ chính sách bán hàng siêu ưu đãi, nhiều căn hộ cao cấp của The Beverly đã nhanh chóng có chủ. Vợ chồng anh Nguyễn Cường (36 tuổi) hiện đang ráo riết chuẩn bị thi công, lắp đặt nội thất cho chốn an cư của mình.

“Quan tâm đến tòa căn hộ này từ lâu nên khi biết đến các chính sách cuối năm, tôi đã quyết mua ngay một căn 3 phòng ngủ. Sau khi kí hợp đồng mua bán, hai vợ chồng đã cho thi công nội thất ngay để có thể chuyển vào ở sớm nhất có thể”, anh Cường chia sẻ.

Nhiều cư dân The Beverly nhận nhà ngay sau khi kí hợp đồng mua bán.

Không khí rộn ràng trang hoàng, chuyển cư về The Beverly không chỉ xuất phát từ mong muốn đón Tết tại tổ ấm mới, mà còn là để tận hưởng ngay mùa lễ hội cuối năm tại Vinhomes Grand Park. Vào ngày 8/12 tới đây, cư dân The Beverly nói riêng và Vinhomes Grand Park sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn mãn nhãn của tượng đài nhạc Rock thế kỷ 21 Imagine Dragons cùng dàn sao Việt BinZ, HIEUTHUHAI, Soobin, Chipu… tại siêu nhạc hội 8WONDER Winter Festival.

“Đây sẽ là bữa tân gia độc đáo nhất của vợ chồng chúng tôi, khi vừa được ăn uống cùng bạn bè, lại có thể cùng nhau tham gia và thưởng thức những màn biểu diễn hoành tráng của 8Wonder với sự xuất hiện của nhiều Idol mình rất yêu thích”, chị Thanh Thúy, cư dân mới của The Beverly, hào hứng chia sẻ.

VinWonders Grand Park trong lòng đại công viên 36ha sẽ là tâm điểm giải trí mới của người dân TP.HCM.

Bên cạnh đó, cư dân mới của The Beverly còn được tận hưởng siêu sự kiện Giáng sinh với Lễ hội băng tuyết “Fantasy On Ice”, Roadshow Wonder Christmas, Lễ thắp sáng cây thông Noel, Snow Night - Đêm hội tuyết trắng, đại nhạc hội Countdown 2025…

Đáng chú ý, tiện ích mà cư dân mong chờ được trải nghiệm nhất dịp cuối năm là thiên đường giải trí VinWonders Grand Park - công viên trong khu đô thị lớn nhất tại TP.HCM. Với quy mô không thua kém các công viên giải trí tại nhiều quốc gia trong khu vực của VinWonders, cư dân sẽ được vui chơi thỏa thích cùng hệ thống trò chơi độc đáo, mới lạ, đa dạng chủ đề cùng phố thương mại dịch vụ sôi động và hệ sinh thái xanh đắt giá.

“Tận hưởng cả thế giới giải trí ngay trước hiên nhà, hòa mình vào tâm điểm lễ hội sôi động bậc nhất thành phố chỉ với vài bước chân… là những đặc quyền mà trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày thành hiện thực. Mua nhà The Beverly là một quyết định nhanh chóng nhưng đồng thời cũng là lựa chọn khiến chúng tôi hài lòng nhất trong năm 2024 này”, anh Nguyễn Cường chia sẻ.