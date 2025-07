Uống Trà Xanh Không Độ, một tạp vụ trúng voucher 20 triệu đồng

(VTC News) -

Chia sẻ với chương trình, chị Loan hào hứng kể: “Hôm trước đang làm việc, đồng nghiệp gọi điện báo số điện thoại của tôi có trong danh sách khách hàng trúng giải Nhì từ chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress”. Tôi vội vào website kiểm tra và thấy đúng thật. Tôi vui lắm bởi trúng được 20 triệu là bằng cả nửa năm tiền công tôi đi làm”.

Được biết, chị Loan hiện là nhân viên tạp vụ cho một doanh nghiệp vệ sinh tại TP. Đà Nẵng với mức thu nhập hơn 4 triệu đồng/ tháng.

“Mọi người có thể thấy tạp vụ là công việc đơn giản, nhưng khi làm mới thấy áp lực về thời gian, công việc lặp đi lặp lại đến nhàm chán, gây mệt mỏi nên để giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống tôi thường uống Trà Xanh Không Độ bởi yêu thích hương vị đặc trưng của lá trà xanh trong sản phẩm này”, chị Loan kể về cách giảm stress và tìm niềm vui trong công việc mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan là khách hàng tiếp theo trúng giải Nhì là 1 voucher trị giá 20 triệu đồng nhờ giải nhiệt, giảm căng thẳng với Trà Xanh Không Độ.

Chị Loan cho biết trong khoảng 2 tháng vừa qua, mỗi lần uống Trà Xanh Không Độ chị thường xé nhãn lấy mã code nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi cho vui. Trúng thẻ cào điện thoại thì tốt bởi với đồng lương ít ỏi, chị sẽ tiết kiệm được tiền nạp card điện thoại. Nếu không trúng thì cũng không sao, bởi “mình vẫn được giải khát, giúp giảm căng thẳng” như cách chị nói.

Nhờ thói quen xé nhãn, lấy mã code tham gia chương trình “cho vui” này, chị Loan đã may mắn trúng giải Nhì từ chương trình khuyến mãi “Không Đô, hè không stress” trong lần quay số vào đầu tháng 7 vừa qua. Với nhiều người, việc thuyết phục họ tin bản thân trúng thưởng lớn chỉ nhờ uống chai nước giải khát là không dễ, nhưng với chị Loan thì ngược lại.

“Tôi biết Trà Xanh Không Độ từ hai chục năm nay và uống Trà Xanh Không Độ mỗi ngày, tôi cũng biết về chương trình khuyến mãi trên website, báo chí và tự mình nhắn tin tham gia chương trình nên tôi tin ngay và rất vui sướng khi biết mình trúng giải thưởng trị giá tới 20 triệu đồng”, chị Loan bày tỏ.

Được biết chị Loan mong muốn đổi voucher trị giá 20 triệu đồng sang thành tiền mặt và đang hoàn thiện các thủ tục để nhận thưởng từ chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress”. “Với số tiền này, tôi có chi phí để đóng tiền học, sắm sửa đồ dùng học tập cho cậu con trai út sắp tới vào lớp 11”, chị Loan hồ hởi nói.

Các khách hàng may mắn trúng giải Nhì từ chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress”.

Bên cạnh chị Nguyễn Thị Kim Loan, tới thời điểm hiện nay, chương trình khuyến mãi hè của Trà Xanh Không Độ cũng đã xác định được các khách hàng may mắn trúng giải Nhì là 1 voucher trị giá 20 triệu đồng là chị Phan Thị Hợi (sinh năm 1977, Yên Thành, Nghệ An); em Nguyễn Thị Ngọc Trân (sinh năm 2007, trú tại đặc khu Phú Quốc, An Giang); Chị Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1988, xã An Trường, Vĩnh Long; chị Hứa Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1988, xã Vĩnh Thuận Đông, Cần Thơ)… Hiện các khách hàng này đang làm thủ tục để nhận thưởng.

Mỗi khách hàng trúng thưởng nhờ uống Trà Xanh Không Độ có hoàn cảnh, cuộc sống với những căng thẳng khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là yêu thích và lựa chọn Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt cuộc sống. Khi nhận tin báo trúng thưởng, ai cũng bừng lên niềm vui sướng, hạnh phúc bởi phần thưởng giá trị từ chương trình “Không Độ, hè không stress” là món quà đem lại niềm vui, sự tin yêu vào cuộc sống hơn mỗi ngày.

