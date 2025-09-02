(VTC News) -

Uống nước lá vối mỗi ngày có tốt không?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài cho biết, dùng lá vối hãm nước uống hàng có tác dụng như sau:

Hỗ trợ tiêu hóa: Lá vối có tác dụng kháng khuẩn, tiết dịch dạ dày kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu.

Hỗ trợ điều trị bệnh gout: Uống nước vối có khả năng lợi tiểu, tăng cường đào thải acid uric ra khỏi cơ thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gout, loại bỏ các loại thức ăn dư thừa dầu mỡ.

Giảm mỡ máu: Trong lá vối có nhiều thành phần như vitamin, khoáng chất và có thành phần beta sitosterol có khả năng giúp quá trình chuyển hóa cholestrol trong máu được điều hòa, thông suốt giúp ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh lý về mỡ máu.

Hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da: Trong lá vối có các thành phần tanin giúp cơ thể kháng khuẩn, chống viêm, và làm dịu các kích ứng trên da do các bệnh lý về da đem lại.

Viêm đại tràng: Lá vối có chất chống oxy hóa, kháng viêm, tác dụng làm giảm các cơn đau do viêm đạị tràng mạn tính đem lại.

Tốt cho người bệnh đái tháo đường: Lá vối có nhiều chất flavonoid có tác dụng kiểm soát hàm lượng đường trong máu, giúp cho tế bào beta tuyến tụy tránh khỏi các tổn thương do các tác động bên ngoài đem lại. Tuy nhiên, người dùng lưu ý không thể vì điều này mà dùng lá vối thay thuốc điều trị đái tháo đường.

Tiêu độc: Lá vối có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và tiêu viêm vì vậy giúp cho cơ thể thanh lọc tăng cường khả năng bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể.

Nước lá vối là thức uống được nhiều người yêu thích

Một số lưu ý khi sử dụng cây lá vối

Tác dụng chính của cây vối là hỗ trợ sức khỏe, khi bạn cần điều trị thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và thăm khám trước để xác định mức độ tổn thương của bệnh lý mà bạn đang mắc phải.

Không nên lạm dụng quá mức nước lá vối, chỉ nên sử dụng một lượng bằng ấm trà thay cho nước lọc để tránh ảnh hưởng tới việc bài tiết chất ra khỏi cơ thể.

Việc sử dụng nước lá vối sau khi ăn có thể giảm hấp thu các chất từ thức ăn.

Không uống nước lá vối khi đang đói bụng vì nước có thể tăng nhu động ruột, gây mệt mỏi, chóng mặt hoặc tụt năng lượng.

Phụ nữ mang thai và người đang mắc bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng để tránh gặp phải những tác dụng phụ đối với sức khỏe.

Sử dụng nước lá vối cần kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học để cải thiện các bệnh lý trong cơ thể.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Uống nước lá vối mỗi ngày có tốt cho sức khoẻ?". Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.