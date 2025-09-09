Uống nước gừng sả cơ thể có thay đổi bất ngờ gì?

(VTC News) -

Trà gừng sả mang đến hương vị hài hòa: ngọt dịu, thoáng chút đắng và cay ấm từ gừng, quyện cùng mùi thơm đặc trưng của sả. Đây là loại thức uống được nhiều người ưa chuộng, nhất là với lứa tuổi trung niên và người cao tuổi. Theo Time of India, dưới đây là một số thay đổi của cơ thể khi bạn uống trà gừng sả.

Nước gừng sả đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Shutterstock)

Làm ấm cơ thể, giúp tinh thần thư giãn

Trà gừng sả là thức uống tuyệt vời để làm ấm cơ thể, đặc biệt vào buổi sáng sớm hoặc những ngày trời se lạnh. Không chỉ mang lại cảm giác ấm áp từ bên trong, loại trà này còn giúp bạn xua tan mệt mỏi và căng thẳng hiệu quả.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nếu bạn không may gặp phải tình trạng rối loạn tiêu hóa khiến bụng khó chịu âm ỉ, một tách trà gừng ấm sẽ là lựa chọn lý tưởng. Thức uống này có thể giúp làm dịu nhanh các triệu chứng và mang lại cảm giác thoải mái.

Việc duy trì thói quen uống trà gừng sả cũng góp phần kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề thường gặp như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi hay viêm tá tràng.

Kháng khuẩn, chống viêm, tăng cường miễn dịch

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy, sả chứa nhiều hợp chất có khả năng kháng khuẩn, kháng virus và chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và giảm căng thẳng oxy hóa.

Bên cạnh đó, gừng cũng được biết đến với công dụng chống viêm mạnh mẽ, hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và làm ấm cơ thể. Khi gừng và sả kết hợp cùng nhau, nó không chỉ tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe tim mạch, mà còn giúp cải thiện sức khỏe làn da, mang lại nguồn năng lượng tự nhiên cho cơ thể.

Chống hôi miệng

Một trong những nguyên nhân khiến hơi thở có mùi khó chịu xuất phát từ các vấn đề ở hệ tiêu hóa. Trong khi đó, trà gừng sả lại có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Vì vậy, việc duy trì thói quen uống trà gừng sả đều đặn có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng hôi miệng, mang lại hơi thở thơm mát và sự tự tin trong giao tiếp.

Hỗ trợ huyết áp

Sả được cho là có khả năng giúp điều hòa huyết áp tự nhiên nhờ đặc tính lợi tiểu, hỗ trợ cơ thể đào thải natri và lượng nước dư thừa. Nhờ vậy, tim sẽ giảm bớt áp lực và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng thấp hơn. Gừng nổi bật với tác dụng cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ giảm cholesterol xấu. Khi kết hợp với sả và gừng trong một tách trà ấm sẽ càng làm tăng hiệu quả bảo vệ tim mạch, giúp huyết áp ổn định.