(VTC News) -

Uống nước đỗ đen rang hàng ngày có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS Vũ Thị Huế - Trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, nước đỗ đen là loại đồ uống dân gian rất phổ biến vào mùa hè tại Việt Nam. Việc uống nước đỗ đen đem đến những lợi ích cho sức khỏe được đông y lẫn dinh dưỡng học hiện đại chứng minh.

Trong đông y, đỗ đen xanh lòng được đánh giá tính mát hơn so với loại đỗ đen thường. Trong đỗ đen có chất chống oxy hóa mạnh, giúp hỗ trợ chuyển hóa lipid và đường huyết, tăng lợi khuẩn đường ruột.

Đỗ đen theo đông y có vị ngọt, tính hàn; Bên cạnh đó đỗ đen tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy (làm mát, lợi tiểu nhẹ), giải độc, bổ thận âm – dưỡng huyết, nhuận trường. Vì vậy, người có tính lạnh, hay tiêu chảy, lạnh bụng nên cân nhắc hoặc không nên dùng đỗ đen.

Uống nước đỗ đen rang hàng ngày rất tốt cho sức khỏe

Có nên uống nước đỗ đen, nước đỗ đen rang hàng ngày? Uống nước đỗ đen hàng ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên lạm dụng và thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước đỗ đen. Liều lượng khuyến cáo là 100–150 ml/lần nên uống 1–2 lần/ngày, dùng như nước giải khát, không thay thế hoàn toàn nước lọc.

Cách nấu nước đỗ đen rang

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, cách nấu nước đỗ đen rang rất đơn giản: đầu tiên bạn hãy nhặt bỏ các hạt đỗ bị hỏng rồi đem ngâm trong nước khoảng 1 giờ sau đó rửa đỗ sạch và vớt ra để cho đỗ ráo nước.

Khi hạt đỗ đã khô hết nước thì bạn bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì đổ hạt đỗ đen vào, rang trên lửa nhỏ đến khi chín, hạt đậu ngả sang màu vàng và có mùi thơm là được. Phần đỗ này bạn đợi cho nguội thì đổ vào lọ thủy tinh có nắp kín để dùng hàng ngày.

Mỗi ngày bạn lấy một nắm nhỏ đỗ đen đã được rang hãm cùng nước sôi nóng như hãm trà để lấy nước uống.