(VTC News) -

Tất cả các bộ phận của cây đinh lăng, từ lá, thân đến rễ, đều có thể được sử dụng làm thuốc hoặc làm gia vị trong ẩm thực. Lá đinh lăng thường được dùng làm rau sống, nấu canh, chiên trứng... hoặc phơi khô để sắc nước uống với nhiều mục đích khác nhau như an thần, chữa mất ngủ, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý.

Khi quyết định sử dụng lá đinh lăng để uống, một câu hỏi thường được đặt ra là uống nước đinh lăng nên dùng lá khô hay tươi thì tốt hơn? Liệu có sự khác biệt nào về hoạt chất, hiệu quả và cách sử dụng giữa hai dạng này không? Việc hiểu rõ ưu và nhược điểm của từng loại sẽ giúp chúng ta có lựa chọn đúng đắn, an toàn và tối ưu hóa lợi ích từ loại cây thuốc quý này.

Lá đinh lăng tươi mang lại hương vị và vitamin C tối ưu, phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày.

Lá đinh lăng tươi: Tiện dụng, nhiều hoạt chất tự nhiên

Sử dụng lá đinh lăng tươi là cách phổ biến và tiện lợi, đặc biệt nếu bạn có cây đinh lăng trong vườn nhà. Ưu điểm của việc uống nước lá đinh lăng tươi:

- Giữ gần trọn vẹn hoạt chất ban đầu: Lá tươi thường giữ được hàm lượng cao nhất các vitamin (như vitamin C), khoáng chất và một số hoạt chất sinh học nhạy cảm với nhiệt độ hoặc quá trình phơi sấy.

- Hương vị tươi mát: Nước lá đinh lăng tươi có hương thơm đặc trưng, vị ngọt nhẹ, thanh mát hơn, dễ uống hơn đối với nhiều người.

- Tiện sử dụng ngay: Nếu có sẵn cây, bạn chỉ cần hái lá, rửa sạch và chế biến ngay.

Ngoài ra, lá tươi là lựa chọn duy nhất nếu bạn dùng nó làm rau sống ăn kèm hoặc gia vị trong các món ăn.

Nhược điểm của lá đinh lăng tươi là khó bảo quản lâu dài (lá tươi rất nhanh héo, úa và dễ bị nấm mốc nếu không được bảo quản đúng cách, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm); khó kiểm soát liều lượng chính xác, vì việc ước lượng liều lượng lá tươi để sắc nước có thể không chính xác bằng lá khô; có thể gây tác dụng phụ nhẹ nếu dùng quá liều (một số ít người nhạy cảm có thể cảm thấy khó chịu nhẹ ở đường tiêu hóa nếu uống quá nhiều lá tươi đậm đặc).

Việc sử dụng lá đinh lăng tươi phù hợp với những ai có nguồn cung cấp ổn định và muốn tận hưởng hương vị tự nhiên nhất.

Lá đinh lăng khô bảo quản lâu, tối ưu hóa dược tính

Lá đinh lăng khô là dạng được sử dụng rộng rãi trong các bài thuốc dân gian và là lựa chọn phổ biến để bảo quản lâu dài. Ưu điểm của lá đinh lăng khô:

- Dễ bảo quản lâu dài: Sau khi phơi hoặc sấy khô, lá đinh lăng có thể bảo quản trong nhiều tháng đến vài năm mà không bị hỏng, nấm mốc, giữ nguyên được dược tính.

- Dễ kiểm soát liều lượng: Lá khô thường nhẹ và dễ cân đo đong đếm hơn, giúp kiểm soát liều lượng chính xác hơn khi sắc thuốc.

- Dược tính ổn định và cô đặc: Quá trình phơi sấy giúp loại bỏ nước, làm các hoạt chất trong lá trở nên cô đặc hơn. Một số nghiên cứu cho thấy, quá trình phơi sấy đúng cách có thể làm tăng nhẹ hàm lượng một số hoạt chất có lợi như saponin trong lá đinh lăng.

Lá đinh lăng khô lại là lựa chọn tuyệt vời để bảo quản lâu dài, có dược tính ổn định và dễ kiểm soát liều lượng hơn cho mục đích điều trị.

Nhược điểm của lá đinh lăng khô: Mất một phần vitamin C và hương vị tươi (một số vitamin nhạy cảm với nhiệt như vitamin C có thể bị giảm đi trong quá trình phơi sấy. Hương vị của nước lá khô cũng có thể ít thanh mát hơn lá tươi); nếu không được phơi sấy đúng cách (nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc), lá khô có thể bị giảm chất lượng, thậm chí bị mốc.

Lá đinh lăng khô là lựa chọn tối ưu cho việc sử dụng đinh lăng lâu dài và điều trị bệnh.

Uống nước đinh lăng nên dùng lá khô hay tươi?

Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, lời khuyên từ chuyên gia là nếu bạn có cây đinh lăng tại nhà và muốn dùng làm rau sống, gia vị hoặc uống nước hàng ngày với mục đích giải khát, an thần nhẹ, hãy dùng lá tươi. Nó sẽ mang lại hương vị thơm ngon và hàm lượng vitamin C cao hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng đinh lăng lâu dài, với mục đích hỗ trợ điều trị bệnh, bồi bổ sức khỏe hoặc không có sẵn cây tươi, lá đinh lăng khô là lựa chọn tốt hơn. Dược tính ổn định, dễ bảo quản và dễ kiểm soát liều lượng hơn.

Quan trọng nhất là sử dụng đúng liều lượng và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế. Dù là lá tươi hay lá khô, việc dùng quá liều hoặc dùng sai cách đều có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Cách sử dụng lá đinh lăng tối ưu hóa lợi ích

Dù bạn chọn lá tươi hay lá khô, hãy lưu ý những điều sau để tối ưu hóa công dụng của lá đinh lăng: Luôn rửa sạch lá (cả tươi và khô) trước khi chế biến hoặc sắc nước; liều lượng phù hợp, lá tươi thì không nên dùng quá 100gr/ngày; lá khô không nên dùng quá 20-30gr/ngày. Đối với việc điều trị bệnh, liều lượng cần theo chỉ định của bác sĩ hoặc thầy thuốc Đông y.

Khi sắc nước, đun sôi lá (tươi hoặc khô) với lượng nước vừa đủ trong khoảng 10-15 phút. Nếu hãm trà thì cho lá khô vào ấm, đổ nước sôi vào và hãm như hãm trà.

Không dùng cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi: Phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có vấn đề về đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Không dùng thay thế thuốc chữa bệnh: Đinh lăng là cây thuốc hỗ trợ, không phải là thuốc đặc trị thay thế các phương pháp điều trị y tế hiện đại.