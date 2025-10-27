United Airlines mở lại đường bay TP.HCM - Mỹ sau nhiều năm

Hãng hàng không United Airlines chính thức khai trương đường bay hàng ngày kết nối TP.HCM và Mỹ. Với đường bay mới này, United Airlines trở thành hãng hàng không Mỹ duy nhất cung cấp chuyến bay đến và đi từ TP.HCM.

Theo đó, hành khách khởi hành từ Việt Nam có thể dễ dàng nối chuyến qua Hong Kong (Trung Quốc) để bay đến Los Angeles, San Francisco (Mỹ) và ngược lại. Từ đó, hành khách có thể tiếp tục bay đến 75 điểm đến khác trên toàn nước Mỹ. Chặng bay được khai thác quanh năm với tần suất mỗi ngày, khởi hành từ TP.HCM lúc 6h và đến Hong Kong lúc 9h35 (giờ địa phương).

Từ đây, hành khách có thể thuận lợi nối chuyến tới San Francisco lúc 10h35 hoặc Los Angeles lúc 11h25 (giờ địa phương).

Đối với những chặng bay này, United Airlines sử dụng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với tổng cộng 257 ghế, trong đó có 48 ghế hạng thương gia United Polaris SM có ghế giường nằm kết nối trực tiếp với lối đi.

Máy bay United Airlines được chào đón ở sân bay Tân Sơn Nhất bằng nghi thức phun vòi rồng. (Ảnh: United Airlines).

"United luôn không ngừng mở rộng mạng lưới bay đến những địa điểm mà khách hàng mong muốn trải nghiệm và việc mở đường bay mới tới TP.HCM là minh chứng cho định hướng phát triển này", ông Patrick Quayle, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Mạng lưới và Liên minh Toàn cầu của United Airlines cho biết.

Ngay sau khi Hiệp định Vận tải Hàng không giữa Việt Nam và Mỹ được ký kết vào ngày 4/12/2003, United Airlines đã trở thành hãng hàng không đầu tiên của Mỹ gia nhập thị trường Việt Nam. Các chuyến bay thường xuyên của United kết nối giữa Mỹ và Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của hiệp định.

Hiện, việc khai thác đường bay từ TP.HCM cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của United tại khu vực Thái Bình Dương. Cùng ngày, hãng đã ra mắt chặng bay mới giữa Bangkok (Thái Lan) và Hong Kong, đồng thời khai thác chuyến bay hàng ngày thứ hai giữa Manila và San Francisco, mang đến cho hành khách lựa chọn linh hoạt giữa khung giờ bay ban ngày hoặc buổi tối.

Đến cuối năm 2025, United sẽ cung cấp các chuyến bay từ 32 thành phố khác nhau thuộc khu vực Thái Bình Dương - gấp 4 lần so với bất kỳ hãng hàng không nào khác của Mỹ.

Đầu tháng này, hãng cũng đã mở lại United Club tại Hong Kong với diện tích gần 560 m2, có quầy tự phục vụ, buffet cao cấp và phòng tắm riêng.

United hiện là hãng hàng không lớn nhất thế giới xét theo số dặm ghế cung ứng và cũng là hãng bay đến nhiều điểm quốc tế nhất trong số các hãng hàng không Mỹ.

Trên toàn cầu, United dự kiến khai thác hơn 850 chuyến bay hàng ngày tới hơn 150 điểm đến quốc tế vào năm sau, trong đó có 41 điểm đến chưa được hãng hàng không Mỹ nào khác khai thác.