UNIQLO Việt Nam tôn vinh văn hóa bản địa nhân dịp kỷ niệm 5 năm

(VTC News) -

Nhân sự kiện ý nghĩa này, UNIQLO hợp tác cùng The Walt Disney ra mắt bộ sưu tập (BST) UT Mickey Mouse in Vietnam, tái hiện lại hình ảnh độc đáo của những món ăn đường phố và trang phục truyền thống của Việt Nam từ áo dài, nón lá, cho đến bánh mì, cá viên chiên. BST chính thức được mở bán trên toàn bộ 26 cửa hàng bán lẻ của UNIQLO tại UNIQLO Online.

Chú chuột Mickey xuất hiện với những món ăn và trang phục đặc trưng của Việt Nam trong BST UT Mickey Mouse in Vietnam.

Đặc biệt, với tinh thần tôn vinh bản sắc Việt, UNIQLO kết hợp với họa sĩ trẻ Chung Phạm trong BST UTme! Dân Gian Ký Sự, với những mẫu họa tiết dân gian đặc trưng như đôi quang gánh, xe xích lô hay nghệ thuật múa rối nước. BST mang đến hơi thở văn hóa gần gũi mà đầy ấn tượng này sẽ có mặt tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi, Saigon Centre, Vincom Phạm Ngọc Thạch, và Hoàn Kiếm.

Bên cạnh 2 BST độc quyền UT Mickey Mouse in Vietnam và UTme! Dân Gian Ký Sự ra mắt vào ngày 29/11, UNIQLO còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các sản phẩm LifeWear biểu tượng cùng những món quà phiên bản giới hạn như Túi Tote “Made in Vietnam”, Pin cài phiên bản giới hạn, và Tò He truyền thống.