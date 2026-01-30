Ứng viên Việt Nam hội đủ điều kiện để ghi danh vào bản đồ danh giá toàn cầu

(VTC News) -

Từ Marina Bay (Singapore) đến Victoria Harbour (Úc), nơi ở của giới siêu giàu chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Họ luôn chọn sống ở những vịnh biển danh tiếng, điểm giao của cảnh sắc, tiện ích và vị thế chiến lược toàn cầu. Việt Nam cũng có một tọa độ đáp ứng được “khẩu vị” cao cấp này.

Giới tinh hoa toàn cầu cùng chung một “khẩu vị”

Tại Singapore, Marina Bay là nơi hội tụ của các nhà đầu tư công nghệ Đông Nam Á, CEO đa quốc gia, và các gia đình tài phiệt quốc tế. BĐS tại vùng vịnh này luôn duy trì mặt bằng cao nhất nhì quốc đảo, với những căn hộ đạt mức giao dịch lên tới 111 triệu SGD (tương đương hơn 86 triệu USD), trong khi giá cho biệt thự luôn được giữ kín.

Giới siêu giàu thường chọn các vùng vịnh đẳng cấp thế giới làm nơi sinh sống.

Một vịnh biển khác - Victoria Harbour (Hong Kong) là nơi hiếm hoi tại châu Á có thể cạnh tranh về giá và tốc độ tăng trưởng với Manhattan (New York). Các bất động sản tại West Kowloon hay Tsim Sha Tsui thuộc Victoria Harbour liên tục xác lập mặt bằng giá cao, bất chấp những biến động kinh tế. Một phần bởi đây là nơi duy nhất hội tụ đồng thời bến cảng quốc tế, mạng lưới giao thông khổng lồ, tổ hợp văn hoá - nghệ thuật danh tiếng, như Palace Museum và Xiqu Centre.

Ở bên kia đại dương, Sydney cũng không nằm ngoài quy luật. Tầng lớp tài phiệt tại đây không tìm đến các bãi biển ngoại ô yên tĩnh. Họ ở ngay Darling Harbour, nơi BĐS ven vịnh có giá lên đến 24,5 triệu AUD, với tầm nhìn thẳng ra nhà hát, bến du thuyền và khu tài chính sôi động.

Điểm chung giữa tất cả những “làng tỷ phú” trên là một yếu tố bất biến: “trái tim” vịnh kỳ quan.

Về mặt cấu trúc địa lý, vịnh là vùng nước được đất liền bao bọc, tạo thành địa hình bán khép kín, ít sóng lớn, ít gió mạnh và gần như miễn nhiễm với bão tố. Chính sự ổn định ấy là tiền đề để hình thành các thương cảng sôi động, nơi tàu thuyền có thể neo đậu quanh năm và cư dân tinh hoa tìm thấy môi trường sống lý tưởng cho nhiều thế hệ. Chưa kể, vùng vịnh thường có hệ sinh thái đa dạng và dòng chảy chậm… tạo nên nền tảng phong thủy vượng khí, yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định an cư của giới tài phiệt.

Đặt trong hệ quy chiếu này, Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú (Nha Trang) là ứng viên hiếm hoi của Việt Nam đủ điều kiện để bước vào danh sách vịnh sống danh giá toàn cầu.

Sống tại vịnh biển đẹp nhất thế giới, giữa trung tâm vận hành 24/7

Vịnh Nha Trang là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, sánh vai với vịnh Santorini của Hy Lạp, vịnh San Francisco của Mỹ. Đây cũng là một trong số rất ít vịnh biển tại Việt Nam vừa có giá trị cảnh quan, vừa có khả năng phát triển đô thị và du lịch bền vững quanh năm.

Nằm tại vị trí kim cương của Vịnh Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế tự nhiên hiếm có: Khí hậu dễ chịu với 300 ngày nắng mỗi năm, mặt nước êm ả, tầm nhìn rộng mở và khả năng kết nối trực tiếp giữa đất liền và hệ sinh thái “đảo thiên đường” Hòn Tre. Những yếu tố này tạo ra một môi trường cư trú ổn định, phù hợp cho an cư lâu dài của giới tinh hoa.

Vinhomes Pearl Bay là ứng viên hiếm hoi của Việt Nam đủ điều kiện để bước vào danh sách vịnh sống danh giá toàn cầu.

Không dừng lại ở lợi thế thiên nhiên, Vinhomes Pearl Bay còn là khu đô thị biển all-in-one siêu sang đầu tiên tại Nha Trang. Dự án có quy mô 33,8ha, nhưng chỉ phát triển 870 sản phẩm, bao gồm biệt thự, liền kề cùng một số lượng giới hạn boutique hotel và shop villa. Đặc biệt, các biệt thự biển tại Vinhomes Pearl Bay sở hữu bãi tắm riêng dài hơn 1km. Đây là đặc quyền cực kỳ hiếm tại Việt Nam.

Vinhomes Pearl Bay được bao bọc bởi hệ tiện ích hiện hữu khổng lồ. Mỗi căn biệt thự tại đây có thể kết nối trực tiếp với Vinpearl Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Một… để đến với công viên giải trí VinWonders 58ha, hai sân golf 18 hố, nhà hát 1.500 chỗ, trung tâm hội nghị 2.500 khách, khu phố đêm Vinpearl Harbour... Tất cả chỉ cách vài phút di chuyển bằng cáp treo hoặc du thuyền riêng.

Cùng trong cùng khoảng thời gian 5-10 phút di chuyển, cư dân Vinhomes Pearl Bay có thể đến Quảng trường 2 Tháng 4, Tháp Trầm Hương, UBND tỉnh, Cảng Nha Trang... Tất cả đều nằm trên trục Trần Phú - tuyến đường danh giá bậc nhất Nha Trang.

Vinhomes Pearl Bay chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh - cửa ngõ bầu trời của khu vực Nam Trung Bộ - 30 phút di chuyển. Hiện, sân bay Cam Ranh đang khai thác gần 40 đường bay thẳng đến Seoul, Thượng Hải, Singapore, Bangkok, Moscow... Trung bình mỗi ngày có khoảng 38 chuyến bay quốc tế hạ cánh tại đây, đưa Nha Trang trở thành một trong những đô thị biển có mức độ kết nối quốc tế tốt nhất Đông Nam Á.

Trên bộ, cư dân dễ dàng tiếp cận QL1A, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, rút ngắn thời gian đến Phan Thiết, Vũng Tàu, TP.HCM…

Trong khi đó, Cảng quốc tế Nha Trang được quy hoạch với khả năng đón siêu du thuyền trọng tải 225.000 GT cũng chỉ cách Vinhomes Pearl Bay vài bước chân.

Đặc biệt, Vinhomes Pearl Bay có quỹ đất sở hữu lâu dài. Đây là lợi thế cực hiếm trong phân khúc bất động sản cao cấp ven biển, biến mỗi căn biệt thự trở thành tài sản truyền đời đúng nghĩa.

Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú, vị trí đẹp nhất trên con đường danh giá nhất Nha Trang, tại “trái tim” vịnh Nha Trang, chính là hình mẫu mới của chuẩn sống thượng lưu tại Việt Nam. Đây được xem là “tọa độ quyền lực” không dành cho số đông, mà dành riêng cho tầng lớp dẫn dắt.