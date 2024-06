Ukraine yêu cầu Mỹ cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

(VTC News) -

AP dẫn nguồn tin riêng cho biết, các quan chức Ukraine đã yêu cầu Mỹ cho phép sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, cuối tháng 5, truyền thông Mỹ đưa tin Washington đã "bật đèn xanh" cho các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên kèm theo đó là giới hạn hành động này chỉ để ngăn Moskva mở rộng vùng kiểm soát ở Kharkov.

Tổng thổng Mỹ Joe Biden sau đó cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất tấn công các mục tiêu quân sự được phía Nga sử dụng tấn công vào lãnh thổ của Kiev.

Ukraine hy vọng có thể thuyết phục Mỹ chấp thuận sự thay đổi về hạn chế phạm vi tấn công của vũ khí trước tình hình chiến sự hiện tại. (Ảnh: Getty Images)

Ông Biden cũng nhấn mạnh rằng không cho phép Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, thủ đô Moskva và điện Kremlin bằng tên lửa Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng tuyên bố Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới từ Nga, miễn là nước này không sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ nước láng giềng.

Nguồn tin của AP cũng nói thêm, chính quyền Biden vẫn không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS có tầm bắn tới 300 km để tấn công vào lãnh thổ Nga. Các chỉ huy Ukraine sau đó cho rằng theo quy tắc giao chiến hiện hành khi sử dụng ATACMS không khác gì đang trói tay họ.

Một chỉ huy pháo binh Ukraine có biệt danh "Hefastus" cho biết, nếu Mỹ đảo ngược chính sách này, Kiev có thể nhắm mục tiêu vào các điểm chỉ huy lữ đoàn và căn cứ Nga ở phía bắc vì chúng cách chiến tuyến tới 150 km.

"Thật không may, chúng tôi vẫn không thể tiếp cận các sân bay và máy bay của Nga do tầm bắn hạn chế của vũ khí. Đây chính là vấn đề", Phó Chủ tịch ủy ban quốc hội về an ninh quốc gia Ukraine Egor Chernev cho biết. Ông cũng cho rằng các đồng minh phương Tây nên dỡ bỏ hạn chế tầm tấn công của các vũ khí viện trợ cho Ukraine.

Theo AP, trong khi các quan chức Ukraine hy vọng thuyết phục được Mỹ chấp thuận sự thay đổi về hạn chế phạm vi tấn công trước tình hình chiến sự hiện tại.

Về phía Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp là “hành động gây hấn”, đồng thời cảnh báo rằng Moskva có thể trang bị vũ khí cho Triều Tiên để đáp trả việc phương Tây chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine.