Ukraine tấn công cảng dầu Tuapse, Nga tiếp tục dồn lực ở Donetsk

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrski cho biết, Kiev đã điều các đơn vị đặc nhiệm tới Pokrovsk – thành phố chiến lược thuộc vùng Donetsk - nhằm giữ vững phòng tuyến trước chiến dịch tấn công mạnh mẽ của Nga.

“Chúng tôi vẫn đang kiểm soát Pokrovsk", ông Syrski viết trên Facebook ngày 1/11. “Một chiến dịch tổng lực nhằm tiêu diệt và đẩy lùi lực lượng đối phương ra khỏi thành phố đang được tiến hành".

Binh sĩ Ukraine trên tuyến đầu gần thành phố Pokrovsk, Ukraine, ngày 9/2/2025. (Ảnh: Getty Images)

Thành phố Pokrovsk, với hơn 60.000 dân trước khi cuộc xung đột bùng nổ, nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của quân đội Ukraine.

Thành phố được coi là “cánh cổng dẫn vào Donetsk”, và nếu rơi vào tay Nga, đây sẽ là bước tiến lãnh thổ lớn nhất của Moskva kể từ khi chiếm Avdiivka hồi đầu năm.

Nga đã tìm cách chiếm Pokrovsk từ giữa năm 2024 trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk, trung tâm công nghiệp trọng yếu ở miền Đông Ukraine.

Thông tin trái chiều về tình hình chiến sự

Trong khi Kiev khẳng định thành phố vẫn trong tầm kiểm soát của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga lại tuyên bố lực lượng Nga đã đánh bại đội đặc nhiệm Ukraine được điều đến Pokrovsk, đồng thời công bố video cho thấy hai binh sĩ Ukraine bị bắt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước khẳng định quân đội của ông đã bao vây Pokrovsk, nhưng ông Syrski bác bỏ, nói rằng không có việc bao vây hay phong tỏa nào như phía Nga tuyên bố.

“Gánh nặng chính hiện nằm trên vai các đơn vị UAV và lực lượng tấn công đặc biệt của Ukraine”, ông Syrskii nói, nhấn mạnh tình hình ở Pokrovsk là “khó khăn nhất” nhưng vẫn “trong tầm kiểm soát”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận một số đơn vị Nga đã xâm nhập Pokrovsk, song khẳng định Kiev đang truy quét và loại bỏ các nhóm này.

Theo các nguồn tin Nga, việc kiểm soát Pokrovsk và thị trấn Kostiantynivka lân cận sẽ giúp Moskva mở đường tiến lên phía Bắc, hướng tới Kramatorsk và Sloviansk – hai thành phố lớn cuối cùng còn do Ukraine kiểm soát tại Donetsk.

Nhiều vụ cháy đã được báo cáo tại một số địa điểm tại thành phố cảng Tuapse. Ảnh: Getty Images

Ukraine tấn công cảng dầu Tuapse của Nga

Song song với giao tranh ở tiền tuyến, phía Nga cho biết cảng Tuapse - một đầu mối dầu mỏ quan trọng trên bờ Biển Đen, đã bị Ukraine tấn công, gây cháy lớn và hư hại cơ sở hạ tầng cảng. Giới chức cho biết nhà máy lọc dầu Tuapse của tập đoàn Rosneft - từng nhiều lần là mục tiêu của drone Ukraine - có thể đã bị ảnh hưởng.

Chính quyền vùng Krasnodar Krai, nơi thành phố cảng Tuapse tọa lạc, thông báo trên Telegram: “Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đang bị đẩy lùi tại Tuapse. Một số UAV rơi đã gây hư hại cơ sở hạ tầng của cảng và làm bùng phát hỏa hoạn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong”.

Trong khi Nga tiếp tục dồn lực ở Donetsk, Ukraine đang tìm cách kéo giãn mặt trận và gây áp lực ở chiều sâu lãnh thổ đối phương thông qua các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa.

Ukraine trong thời gian gần đây đã gia tăng các đợt không kích sâu trong lãnh thổ Nga, tập trung vào nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và cơ sở hậu cần, với mục tiêu làm suy yếu nguồn cung của Nga. Kiev gọi đây là đòn trả đũa các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Giới quan sát cho rằng, chiến sự tại Pokrovsk và các cuộc tập kích vào cơ sở dầu mỏ Nga là minh chứng cho giai đoạn leo thang mới - nơi cả hai bên đều nỗ lực giành ưu thế chiến thuật trước mùa đông đang đến gần.