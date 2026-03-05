U xương hàm là bệnh gì? Dấu hiệu nhận biết sớm nhiều người dễ bỏ qua

(VTC News) -

U xương hàm là bệnh gì?

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Phương Đông, u xương hàm là tình trạng xuất hiện khối u trong xương hàm do các tế bào xương tăng sinh và phân chia không kiểm soát. Khối u có thể là lành tính hoặc ác tính, ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc xương hàm và vùng răng miệng. U lành tính thường phát triển chậm và ít nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, nếu là u ác tính (ung thư xương hàm), khối u có thể phá hủy xương, xâm lấn mô lân cận và di căn sang các cơ quan khác.

Nguyên nhân gây u xương hàm

Hiện nguyên nhân chính xác gây ra u xương hàm vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy khối u có thể xuất phát từ các tế bào liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của răng.

Ngoài ra, một số yếu tố được cho là làm tăng nguy cơ mắc bệnh, gồm: Nhiễm virus HPV; Các bệnh lý răng miệng mạn tính như bạch sản, hồng sản hoặc nhiễm trùng răng miệng kéo dài; Lối sống không lành mạnh như hút thuốc lá, uống rượu bia, vệ sinh răng miệng kém...

U xương hàm là một bệnh lý khá hiếm gặp (Ảnh: BV đa khoa Phương Đông).

Các dạng u xương hàm thường gặp

U xương hàm thường được chia thành ba nhóm chính:

Nang xương hàm: thường liên quan đến nhiễm trùng chân răng, xuất hiện ở hàm trên nhiều hơn hàm dưới.

U xương hàm lành tính: phát triển khu trú, không di căn nhưng có thể gây sưng hàm hoặc lệch răng.

U xương hàm ác tính: còn gọi là ung thư xương hàm, có khả năng phá hủy xương và lan sang các cơ quan khác.

Dấu hiệu cảnh báo của u xương hàm

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường ít triệu chứng. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như: Đau vùng hàm; Sưng lợi hoặc sưng xương hàm; Răng lung lay hoặc đau khi nhai; Chảy máu chân răng; Niêm mạc miệng đổi màu bất thường; Xuất hiện lỗ dò hoặc loét miệng lâu lành; Khuôn mặt bị biến dạng...

Khi có các dấu hiệu bất thường kéo dài ở vùng răng miệng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Cách phòng ngừa

Mặc dù chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối, việc duy trì thói quen chăm sóc răng miệng tốt có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo nên chải răng đúng cách, sử dụng chỉ nha khoa và khám nha khoa định kỳ để phát hiện sớm các bất thường. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung canxi và vitamin D để giúp xương chắc khỏe.

Ngoài ra, việc hạn chế hút thuốc lá, giảm rượu bia và giữ lối sống lành mạnh cũng góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý vùng xương hàm.