Tái tạo xương hàm cho người bệnh tim nặng, từng 6 năm sống trong đau đớn

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo hình xương hàm dưới cho một bệnh nhân bị biến chứng phức tạp sau phẫu thuật cắt u xương hàm và có bệnh nền tim nặng.

Bệnh nhân là ông L.T.D. (61 tuổi, ngụ TP.HCM), từng phẫu thuật cắt u xương hàm dưới trái và đặt nẹp tạo hình cách đây 6 năm. Tuy nhiên, sau đó ông được chẩn đoán mắc bệnh tim nặng nên không thể tiếp tục điều trị tại các bệnh viện khác. Thời gian dài không được can thiệp khiến toàn bộ nẹp vít bị lộ ra ngoài, gây đau nhức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và thẩm mỹ.

Người bệnh khoẻ mạnh sau ca phẫu thuật tái tạo xương hàm trên nền bệnh tim nặng. (Ảnh: BVCC)

Giữa tháng 9/2025, ông D. đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lộ hoàn toàn nẹp vít vùng hàm dưới. Các bác sĩ nhận định, thách thức lớn nhất là tình trạng nhịp tim chỉ dao động 30 - 50 lần/phút, thấp hơn nhiều so với mức bình thường.

Nguy cơ ngưng tim trong quá trình phẫu thuật rất cao, nhất là khi ca mổ kéo dài, phải sử dụng nhiều kỹ thuật đốt điện và thuốc gây mê.

Để đảm bảo an toàn tối đa, ê kíp khoa Tạo hình Thẩm mỹ đã phối hợp cùng khoa Điều trị rối loạn nhịp, thống nhất phương án đặt máy tạo nhịp tạm thời trước phẫu thuật. Khi nhịp tim ổn định, các bác sĩ tiến hành mổ lấy bỏ toàn bộ nẹp vít bị lộ, xử lý vùng tổn thương và ghép vạt da xương mác dài 12 cm để tái tạo khuyết hổng xương hàm dưới trái.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công tốt đẹp. Một tuần sau, bệnh nhân hồi phục tốt, vạt ghép sống hoàn toàn, có thể đi lại, ăn uống bình thường và không còn cần đến máy tạo nhịp.

“Suốt 6 năm tôi sống trong mặc cảm, không dám soi gương vì khuôn mặt biến dạng. Giờ tôi có thể sinh hoạt bình thường, tự tin hơn khi giao tiếp. Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ đã giúp mình lấy lại cuộc sống", bệnh nhân chia sẻ.

Theo TS.BS Trần Văn Dương, Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, kỹ thuật ghép vạt xương mác tự do trong tái tạo khuyết hổng xương vùng đầu mặt cổ đã được Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai từ năm 2010, với hơn 300 ca thành công. Tuy nhiên, với những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng như tim mạch, mỗi ca mổ là một thử thách lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

“Trường hợp này là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình điều trị đa chuyên khoa tại Chợ Rẫy. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn, mang lại kết quả tối ưu và chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh”, TS.BS Trần Văn Dương nhấn mạnh.