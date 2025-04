Tỷ lệ người giàu tăng nhanh thứ 3 thế giới: Rộng cửa cho bất động sản hạng sang

(VTC News) -

Tại thị trường Tây Hà Nội, nguồn cung sản phẩm hạng sang vẫn nhỏ giọt so với sự nở rộ của lực cầu, mở ra cơ hội bất khả chiến bại mà giới đầu tư đều không muốn bỏ lỡ.

BĐS hạng sang - “Tấm danh thiếp” của giới tinh hoa

Báo cáo Thịnh vượng do hãng tư vấn BĐS Knight Frank (Anh) phát hành cho biết, lượng người giàu của Việt Nam tăng 70% trong 5 năm qua, từ 40.971 người vào năm 2017 lên gần 70.000 người vào năm 2023. Hãng này dự báo, Việt Nam sẽ có hơn 112.200 người giàu vào năm 2027, tương đương mức tăng trưởng 173% trong một thập niên.

Đây là con số phản ánh thành công của nền kinh tế và cho thấy xu hướng tích lũy của cải tiếp tục gia tăng. Trong đó, BĐS vẫn được xem là một dòng tài sản được giới nhà giàu Việt Nam ưa chuộng, có khả năng hấp thụ vốn tốt.

Đặc biệt, xu hướng của giới thượng lưu đang tập trung vào các dòng BĐS hạng sang, với nhiều yêu cầu khắt khe như hạ tầng đẳng cấp, tiện nghi hoàn hảo, cộng đồng văn minh và đặc biệt là phải có những thiết kế đặc biệt mang tính định danh cho gia chủ.

Vinhomes Wonder City phía Tây thủ đô đang trở thành tọa độ mới thu hút giới thượng lưu.

Trong đó, tại khu vực Tây Hà Nội - nơi được quy hoạch là trung tâm kinh tế - hành chính mới của Thủ đô, việc săn tìm tài sản tích lũy của giới nhà giàu luôn sôi động khi chênh lệch cung - cầu khá rõ nét. Lượng người giàu tại khu vực này đang tăng nhanh cùng các hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế, nhưng các sản phẩm thấp tầng hàng hiệu, đáp ứng được tiêu chí nói trên lại quá ít ỏi.

Đó cũng là lý do ngay khi vừa ra mắt, Vinhomes Wonder City gây chấn động cho thị trường với lượng giao dịch “khủng”. Điển hình, 100% giỏ hàng trong đợt mở bán đầu tiên của Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội) “sold-out” chỉ trong 3 giờ, ghi nhận doanh số 4.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại sự kiện mở bán phân khu VIP Vịnh Bình Minh - được ví như “Riverside ở phía Tây” với quỹ căn siêu phẩm “hạng S”, hơn 1.000 khách hàng đã nhanh chân tìm kiếm cho mình những “siêu phẩm” đầu tiên, tạo nên doanh số kỷ lục 1.200 tỷ đồng.

Đầu tư bất bại với giỏ hàng hiệu phía Tây

Giữa cơn khát của thị trường, Vinhomes mang tới khu Tây một siêu phẩm có quy mô hiện đại, đẳng cấp nhất khu vực. Không chỉ là một không gian sống đẳng cấp và bản sắc, Vinhomes Wonder City còn trở thành “tấm danh thiếp” tôn vinh vị thế khác biệt của giới tinh hoa.

Vinhomes Wonder City là hình chiếu hoàn hảo của những thành phố đáng sống nhất thế giới, như Vienne (Áo), Copenhagen (Đan Mạch), Zurich (Thụy Sỹ), Singapore… Bởi tại đây, không gian đô thị được bao phủ bằng mạng lưới tiện ích sống đa dạng, thời thượng. Đầu tiên phải kể tới 24,9ha cây xanh - mặt nước, trong đó có 4 công viên chủ đề quy mô 19ha, hàng trăm tiện ích hạng sang phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí...

Bổ trợ cho mạng lưới tiện ích đó còn là “tứ trụ kim cương”, gồm: Vincom, Vinmec, Vinschool và chất lượng, quản lý vận hành của Vinhomes, mang tới một chốn sống thời thượng nhất cho những cư dân tinh hoa trong khu vực.

Vinhomes Wonder City thiết lập chuẩn sống sang cho khu phía Tây Thủ đô.

Chất hàng hiệu của Vinhomes Wonder City còn đến từ những thiết kế kiến trúc độc bản. Dự án phá vỡ thông lệ của các dòng sản phẩm Vinhomes khi lần đầu tiên gần 100% các căn đều có mặt tiền từ 8m trở lên và 100% có sân vườn riêng phía sau nhà diện tích khoảng 20 - 36m2.

Các bất động sản tại đây còn sở hữu phong cách kiến trúc thời thượng, gồm Đông Dương phóng khoáng, cổ điển Pháp và Manhattan thanh lịch. Đây không chỉ là tài sản mà còn là di sản có giá trị truyền đời cho thế hệ tương lai.

Hội tụ những giá trị độc nhất vô nhị mà giới nhà giàu luôn khao khát sở hữu, Vinhomes Wonder City nhanh chóng “gây bão” cho thị trường phía Tây ngay từ khi ra mắt với lượng giao dịch kỷ lục. Đặc biệt, số lượng có hạn của giỏ hàng cũng khiến việc sở hữu vị trí trong cộng đồng tinh hoa phía Tây Thủ đô trở nên khó khăn hơn.

Lực cầu mạnh mẽ cũng đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị không giới hạn cho dự án. Cùng với đó là hàng loạt “đòn bẩy thép” từ hệ thống hạng tầng tỷ USD trong khu vực.

Mới đây nhất vào ngày 26/3, lãnh đạo huyện Đan Phượng có mặt để giám sát, chỉ đạo thi công tuyến Đại lộ Tây Thăng Long đoạn từ nút giao đường tỉnh 422 đến Tây Tựu. Theo dự kiến, chậm nhất vào ngày 6/4, dự án này sẽ bắt đầu được thi công. Sau khi hoàn thiện, tuyến đại lộ quy mô 10 làn xe này không chỉ tăng cường kết nối liên vùng mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho bức tranh phát triển hạ tầng, BĐS phía Tây Hà Nội.

Không dừng lại ở đó, chỉ hơn một tháng sau, một “mũi hạ tầng” chiến lược khác cũng sẽ chính thức xuất hiện. Đó là dự án cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự kiến được khởi công vào dịp 19/5. Tương tự như Đại lộ Tây Thăng Long, tuyến Vành đai 4 này cũng nằm sát với Vinhomes Wonder City, góp phần hình thành trục hạ tầng kép bao quanh dự án.

Trong tương lai, khi cầu Thượng Cát và cầu Hồng Hà hoàn thành, tuyến Metro số 4 được triển khai, dư địa tăng trưởng của Vinhomes Wonder City sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Vinhomes Wonder City là khoản đầu tư đắt giá nhờ mạng lưới hạ tầng hoàn hảo.

Cũng tại đại đô thị đẳng cấp bậc nhất trục Đại lộ Thăng Long, Vinhomes lần đầu tiên ra mắt dòng sản phẩm giãn xây sau 2 năm, giúp nhà đầu tư giảm áp lực dòng vốn. Kết hợp với hàng loạt cột mốc hạ tầng đang “xếp hàng” ở phía trước và nhu cầu tăng cao của thị trường với dòng BĐS hàng hiệu, nhà đầu tư càng an tâm “đặt cửa” tại dự án được mong chờ nhất thập kỷ phía Tây Thủ đô.