Tuyển thủ Việt Nam nhập viện khẩn cấp vì gãy xương sườn

(VTC News) -

"Câu lạc bộ Thanh Hóa vừa đưa Ngọc Tân nhập viện và tiến hành phẫu thuật khi các xương sườn bị gãy và có ảnh hưởng đến phổi. Chúng tôi nghĩ cậu ấy sẽ sớm trở lại trong những tháng tới", lãnh đạo CLB Thanh Hóa trả lời Báo điện tử VTC News ngày 28/8.

Phút 54, Doãn Ngọc Tân va chạm rất mạnh với Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Joseph Onoja bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh đổ gục xuống sân đau đớn và được thay ra ngoài sau đó ít phút bởi đồng đội trẻ Nguyễn Bá Tiến.

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân tỏa sáng trong màu áo Thanh Hóa.

Các bác sỹ chẩn đoán rằng Doãn Ngọc Tân cần phải nghỉ thi đấu ít nhất 2-3 tháng. Đây là thông tin khiến người hâm mộ xứ Thanh lo lắng bởi Mamadou Mbodj chưa thể tỏa sáng, Ribamar bị rách cơ và không thể ra sân trong quãng đường dài sắp tới.

Về phía huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn nhiều lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm. Do đó, chấn thương của Ngọc Tân không làm ảnh hưởng quá nhiều đến chuyên môn của đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận quốc tế nào trong tháng 9 này mà chỉ đá tập với câu lạc bộ Công an Hà Nội và Nam Định. Trong khi đó, U23 Việt Nam có nhiệm vụ rất quan trọng là vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Do đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên phụ trách trực tiếp đội U23 là điều dễ hiểu.

Ngoài sự phân công nhiệm vụ ở vị trí huấn luyện viên trưởng, danh sách đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ bất ngờ ở nhiều cái tên lạ. Những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Filip hay Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh không được triệu tập. Huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh chỉ sử dụng 2 thủ môn Nguyễn Văn Việt, Quan Văn Chuẩn.

Trần Hoàng Phúc (Công an TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai) và Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) còn xa lạ với đa số các cổ động viên.