Tuyển sinh ngành Công an 2025: Bỏ tuyển thẳng IELTS, tăng gấp đôi tổ hợp xét

(VTC News) -

Bộ Công an vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh năm 2025. Theo đó, các trường ngành Công an tiếp tục sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm:

Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an;

Xét kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

Xét điểm đánh giá với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Về tổ hợp, các trường công an xét tuyển bằng 15 tổ hợp (tăng 8 tổ hợp so với năm ngoái), trong đó nhiều tổ hợp có môn Tin học, Công nghệ.

Chi tiết 15 tổ hợp xét tuyển vào các trường công an năm 2025:

STT Mã tổ hợp Môn 1 A00 Toán, Lý, Hóa 2 A01 Toán, Lý, Anh 3 B00 Toán, Hóa, Sinh 4 B08 Toán, Sinh, Anh 5 C00 Văn, Sử, Địa 6 C03 Toán, Văn, Sử 7 D01 Toán, Văn, Anh 8 D04 Toán, Văn, tiếng Trung 9 D07 Toán, Hóa, Anh 10 D09 Toán, Sử, Anh 11 D10 Toán, Địa, Anh 12 K01 Toán, Anh, Tin học 13 K20 Toán, tiếng Anh, Công nghệ 14 K21 Toán, Văn, Tin học 15 K22 Toán, Văn, Công nghệ

Điểm xét tuyển vẫn là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an (chiếm tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 60%) làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cộng điểm ưu tiên, khu vực và điểm thưởng.

Một điểm đáng chú ý, ở phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, các trường công an năm nay sẽ xét kết hợp với bài thi đánh giá thay vì kết hợp điểm học bạ như năm trước. Các trường cũng bỏ tuyển thẳng thí sinh có IELTS 7.5 trở lên mà quy đổi thành điểm để xét tuyển, áp dụng với thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương trở lên. Thí sinh đăng ký xét theo phương thức này phải có học bạ ba năm THPT đạt khá trở lên, điểm trung bình môn ngoại ngữ các năm từ 7 trở lên.

Năm nay thí sinh sẽ đăng ký dự tuyển tại công an cấp xã, nơi đăng ký thường trú, do đã bỏ công an cấp huyện. Công an xã cấp giấy xác nhận đã hoàn thành đăng ký dự tuyển và thông báo lịch sơ tuyển.

Về thời gian tuyển sinh, thí sinh lưu ý đăng ký dự tuyển tại các trường trước ngày 15/4. Sau 15/4, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện hoạt động sơ tuyển. Công an cấp xã sẽ tổ chức sơ tuyển, đảm bảo thí sinh đạt tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, học lực, sức khỏe, hoàn thành trước 30/5.

Trước đó, Bộ Công an ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường công an nhân dân năm 2025. Trong đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 2.200 chỉ tiêu; trung cấp 300 chỉ tiêu; văn bằng 2 là 850 chỉ tiêu.