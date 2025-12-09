Tuyển 829 chỉ tiêu, Chủ tịch Nghệ An cảnh báo xử lý nghiêm can thiệp tuyển dụng

(VTC News) -

Sáng 9/12, liên quan công tác tuyển dụng 829 biên chế giáo viên cho các bậc mầm non, tiểu học, THCS và đội ngũ nhân viên trường học năm học 2025 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu quá trình tuyển dụng phải tuyệt đối khách quan, công khai, minh bạch, không để bất kỳ ai tác động hay can thiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh rằng muốn hoàn thành mục tiêu lớn, điều then chốt là chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đồng thời khẳng định, trong quá trình tuyển dụng nếu phát sinh đơn thư phản ánh, khiếu kiện, tỉnh sẽ lập đoàn thanh tra và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để xử lý nghiêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải (Ảnh: H.C)

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Nội vụ được giao thành lập Hội đồng tuyển dụng, tổ chức thi theo hướng chọn đúng người, đúng năng lực, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của ngành.

Chủ tịch Võ Trọng Hải cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng hoạt động đào tạo dành cho học sinh đến từ các nước bạn, coi đây là hướng hợp tác bền vững, góp phần tăng vị thế giáo dục của Nghệ An trong khu vực.

Theo lộ trình, đến năm 2030, tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và phổ cập giáo dục bắt buộc đến hết THCS. Tiếng Anh được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đi cùng mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng ngoại ngữ cho học sinh.

Đến năm 2035, Nghệ An phấn đấu hoàn thành phổ cập THPT và duy trì vị trí tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục, hiện đại hóa toàn diện giáo dục nghề nghiệp và đại học.

Tầm nhìn đến năm 2045 xác định Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục – đào tạo quốc gia và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời kỳ phát triển mới.