Tưởng nhiệt miệng, không ngờ mắc bệnh lây qua đường tình dục

(VTC News) -

Cô gái 23 tuổi, Hà Nội đến bệnh viện khám khi phát hiện những vết loét nhỏ bên trong má và môi, kèm cảm giác rát nhẹ khi ăn cay. Trước đó chị có quan hệ bằng miệng với bạn trai vừa quen được 1 tháng. Vì nghĩ rằng quan hệ đường miệng an toàn nên không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Ban đầu, chị nghĩ đơn giản chỉ là nhiệt miệng do nóng trong, nên tự ý mua thuốc bôi tại nhà. Tuy nhiên, vài tuần sau, các vết loét lành lại xuất hiện thêm những mảng sần, mềm, màu hồng nhạt khiến chị lo lắng và quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Tại đây, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, chẩn đoán chị mắc sùi mào gà trong khoang miệng – căn bệnh do virus HPV gây ra, thường lây qua đường tình dục, đặc biệt là quan hệ bằng miệng không an toàn.

“Dù là vị trí ít gặp, nhưng số ca mắc sùi mào gà ở miệng đang có xu hướng tăng, nhất là ở người trẻ tuổi”, bác sĩ Thành cho biết.

Bác sĩ Thành kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Thành, virus HPV (Human Papillomavirus) có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp giữa vùng niêm mạc bị tổn thương và dịch tiết chứa virus. Trong khoang miệng, các vết xước nhỏ do chải răng mạnh, ăn đồ cứng hoặc các tổn thương nhẹ khác là điều kiện thuận lợi để virus xâm nhập.

Quan hệ tình dục bằng miệng – hình thức được nhiều người cho là “an toàn hơn” – lại là con đường lây nhiễm nguy hiểm không kém so với quan hệ truyền thống. Nhiều trường hợp đến bệnh viện khi tổn thương đã lan rộng ra môi, lưỡi, thậm chí xuống họng, gây đau khi nuốt.

Sùi mào gà ở miệng thường bắt đầu bằng những vết loét nhỏ, không đau, dễ nhầm lẫn với viêm loét miệng thông thường. Chỉ đến khi các tổn thương lan rộng, tạo thành các mảng sùi mềm, người bệnh mới đi khám.

“Tâm lý chủ quan khiến nhiều bệnh nhân đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, điều trị phức tạp và nguy cơ tái phát cao hơn”, bác sĩ Thành nói.

Một số chủng HPV còn có liên quan đến các loại ung thư nguy hiểm như ung thư hầu họng, cổ tử cung, hậu môn...

Các chuyên gia cảnh báo, để phòng ngừa sùi mào gà, cần thực hiện các biện pháp sau:

Quan hệ an toàn: Dùng bao cao su đúng cách ngay cả khi quan hệ bằng miệng.

Tránh quan hệ khi có tổn thương miệng: Nếu có vết loét, viêm hay chảy máu trong khoang miệng, cần kiêng quan hệ.

Tiêm vaccine HPV: Nên tiêm sớm cho cả nam và nữ trong độ tuổi khuyến nghị.

Khám sớm khi có dấu hiệu bất thường: Các vết loét miệng kéo dài, sùi, mảng trắng cần được kiểm tra tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Trường hợp của bệnh nhân trên là lời cảnh báo rõ ràng cho nhiều người trẻ đang có thói quen tình dục không an toàn. Những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như loét miệng, rát nhẹ… đôi khi lại là dấu hiệu ban đầu của một bệnh lý nguy hiểm.

“Sức khỏe tình dục lành mạnh bắt đầu từ việc chủ động phòng ngừa và tầm soát sớm. Bảo vệ bản thân cũng là cách bảo vệ cộng đồng”, bác sĩ Thành khuyến cáo.