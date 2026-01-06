Tượng ngựa giá bạc triệu hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Sau đó, sản phẩm được nung ở khoảng 550°C nhằm loại bỏ tạp chất và tạo khung gốm bền chắc cho các công đoạn tiếp theo. Kết thúc sơ nung, từng chi tiết được thử bằng dầu hỏa để phát hiện các vết nứt nhỏ, bảo đảm độ liền mạch, vững chắc trước khi tráng men. Dòng men Hoàng Thổ được phối chế từ các nguyên liệu tự nhiên như đất hai bờ sông Hồng, tro chấu, đất sét xanh…tạo nên sắc men sâu, bóng, ấm.