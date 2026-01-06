Tượng ngựa giá bạc triệu hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Video: Tượng ngựa giá bạc triệu đón Tết Bính Ngọ 2026.
Nhân dịp Tết Bính Ngọ, nghệ nhân - nhà điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự đã cho ra mắt bộ sản phẩm Thiên Mã “Viên mãn đại thành”, như là một cách giới thiệu linh vật của năm mới 2026.
Theo nghệ nhân Bùi Văn Tự, tác phẩm này được lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa sắt trong truyền thuyết Thánh Gióng - biểu tượng của khát vọng, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
“Từ ngàn xưa, hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời đã khắc sâu trong tâm thức người Việt như biểu tượng của tinh thần quật khởi. Tác phẩm này nhằm gửi gắm thông điệp: Không gì có thể ngăn cản sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam”, ông bày tỏ.
Hình tượng ngựa sắt được cách điệu với thân hình vạm vỡ, hoa văn tinh xảo, gợi nhắc tới trống đồng Đông Sơn, thể hiện sự giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và hơi thở hiện đại.
Phần đế tác phẩm được tạo hình khối vuông, nâng đỡ chiếc trống đồng tròn phía trên, tượng trưng “trời tròn, đất vuông”. Kết hợp với hình tượng ngựa sắt, tổng thể tác phẩm thể hiện sự hòa hợp giữa thiên - địa - nhân, từ đó lan tỏa thông điệp về sức mạnh đoàn kết, thịnh vượng, rất phù hợp cho sự khởi đầu của năm mới.
Theo nghệ nhân, công đoạn khó nhất để tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh là phác thảo thiết kế nhằm tạo nên vóc dáng oai phong cho linh vật ngựa.
Sau khi hoàn thiện bản phác thảo và thiết kế, quá trình chế tác tượng ngựa phải trải qua 6 công đoạn: tạo hình, sơ nung lần một, kiểm tra - thử dầu hỏa, tráng men truyền thống và nung hoàn thiện.
Ở công đoạn tạo hình, linh vật được nặn khối, khắc nét hoàn toàn thủ công, với các tính toán kỹ lưỡng về độ co và khả năng chịu lực. Mỗi chi tiết đều được thẩm định về mỹ thuật, yếu tố dân gian và kỹ thuật trước khi đúc phôi lần đầu. Sản phẩm mộc tiếp tục được kiểm tra, xử lý cẩn trọng trước khi đưa vào lò nung.
Sau đó, sản phẩm được nung ở khoảng 550°C nhằm loại bỏ tạp chất và tạo khung gốm bền chắc cho các công đoạn tiếp theo. Kết thúc sơ nung, từng chi tiết được thử bằng dầu hỏa để phát hiện các vết nứt nhỏ, bảo đảm độ liền mạch, vững chắc trước khi tráng men. Dòng men Hoàng Thổ được phối chế từ các nguyên liệu tự nhiên như đất hai bờ sông Hồng, tro chấu, đất sét xanh…tạo nên sắc men sâu, bóng, ấm.
Sản phẩm tiếp tục được đưa vào lò nung trong 16 giờ, sau đó lưu nhiệt và hạ nhiệt trong 1,5–2 ngày ở mức trên 1.200°C. Đây là giai đoạn quyết định, giúp “hóa thân” đất và lửa, tạo nên sản phẩm gốm chắc, bền và an toàn cho người sử dụng.
Theo tìm hiểu, giá mỗi sản phẩm dao động 3 - 5 triệu đồng.
Nổi bật trong số đó là tượng linh vật ngựa phiên bản đốt trầm hương. Làn khói trầm tỏa ra từ khu vực mũi và miệng ngựa, tạo hiệu ứng sống động, làm tăng vẻ oai phong cho bức tượng.
Đặc biệt, phiên bản cao cấp mạ vàng cũng được nhiều khách hàng quan tâm, với mức giá khoảng 10 triệu đồng mỗi sản phẩm.
Nghệ nhân Bùi Văn Tự cho biết: “Năm nay, chúng tôi chỉ sản xuất 1.000 tượng linh vật ngựa. Đến thời điểm hiện tại, hơn 300 sản phẩm đã được khách hàng đặt mua, chứng tỏ sức hút của sản phẩm này nhân dịp năm mới”.
Bình luận