Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công

Iran cho biết họ mất bốn sĩ quan quân đội, những người thiệt mạng khi giao chiến với lực lượng Mỹ đang cố gắng giải cứu phi công Không quân bị bắn rơi.

“Vào rạng sáng Chủ nhật, các sĩ quan này tham gia chiến đấu trực tiếp với máy bay chiến đấu của đối phương, trực thăng, máy bay không người lái có vũ trang và máy bay hỗ trợ tại khu vực Mahyar thuộc Isfahan, nổ súng vào các mục tiêu trên không. Sau khi tên lửa vác vai bắn trúng một trong các máy bay tấn công, họ bị các máy bay khác của đối phương nhắm đến và thiệt mạng", quân đội Iran cho biết.

4 sĩ quan Iran thiệt mạng trong vụ Mỹ giải cứu phi công.

Các sĩ quan được xác định là Chuẩn tướng Masoud Zare, Đại tá Moein Heidari, Đại tá Seyyed Saeid Mousavi và Trung úy Milad Salarvand, theo Iran International có trụ sở tại London đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch giải cứu phi công bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran là một trong những nhiệm vụ phức tạp và rủi ro nhất, với yếu tố then chốt là chiến thuật “nghi binh” nhằm đánh lạc hướng lực lượng Iran, trong khi viên phi công phải tự xoay xở sinh tồn giữa địa hình hiểm trở.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói Mỹ đã dựng lên nhiều kịch bản nghi binh, tạo ra ít nhất bảy địa điểm khác nhau để khiến đối phương nhầm lẫn về vị trí thực của phi công, buộc phía Iran phải phân tán nguồn lực.

Song song, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch giải cứu huy động lực lượng lớn với tổng cộng 155 máy bay, gồm máy bay ném bom, tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu và các phương tiện chuyên trách cứu hộ.

Trong quá trình giải cứu, một máy bay A-10 của Mỹ đã bị trúng hỏa lực Iran khi đang làm nhiệm vụ yểm trợ, song phi công đã kịp điều khiển máy bay rời khỏi khu vực nguy hiểm và nhảy dù an toàn.

Số lượng binh sĩ tham gia chiến dịch không được công bố, song ông Trump tiết lộ “có hàng trăm người” tham gia, đồng thời nhấn mạnh quy mô và mức độ rủi ro của nhiệm vụ.

Cuối cùng, quân đội Mỹ đã giải cứu thành công cả hai thành viên tổ lái và rút khỏi lãnh thổ Iran mà không ghi nhận thương vong, khép lại một chiến dịch được mô tả là “không được phép thất bại” của quân đội Mỹ.