Tưng bừng chào đón Lễ hội Bia Hà Nội 2025

Lễ Hội Bia Hà Nội 2025 - nơi hội tụ văn hóa, di sản và biểu tượng

Lễ Hội Bia Hà Nội là sự kiện văn hóa thường niên do HABECO tổ chức nhằm tri ân khách hàng đã luôn đồng hành và yêu mến các thương hiệu của HABECO qua nhiều thế hệ.

Năm 2025, sự kiện còn là dịp khẳng định hành trình 135 năm của HABECO trong việc giữ gìn tinh hoa, đồng thời hướng đến nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt Nam. Sự kiện hứa hẹn sẽ không chỉ là nơi trải nghiệm văn hóa bia mà còn là dịp để khách hàng cảm nhận sâu sắc giá trị mà các sản phẩm của thương hiệu Bia Hà Nội đã xây dựng hơn một thế kỷ qua.

Lễ hội Bia Hà Nội được coi là nét văn hóa ẩm thực không chỉ của người dân Hà Nội mà còn đối với du khách bốn phương. Trải qua gần hai thập kỷ gắn liền với sự chuyển mình của Thủ đô, Lễ hội Bia Hà Nội luôn gìn giữ những giá trị văn hoá và không ngừng sáng tạo, song hành cùng thời đại để mang đến một sự kiện độc đáo, xứng danh "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam".

Lễ hội Bia Hà Nội 2025 chính thức quay trở lại vào tháng 11 này.

Lễ hội Bia Hà Nội 2025 sẽ diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, Ngọc Hà, Hà Nội, trong các khung thời gian:

16h00 - 20h00; Thứ 6 ngày 21/11/2025.

10h00 - 20h00; Thứ 7 ngày 22/11/2025.

Khám phá không gian văn hóa đặc sắc in đậm dấu ấn các th​ương hiệu trứ danh của HABECO

Tham dự Lễ Hội Bia Hà Nội 2025, khách hàng sẽ được đắm chìm trong một không gian văn hóa bia độc đáo, nơi hội tụ nghệ thuật trình diễn, ẩm thực đặc sắc và hàng loạt hoạt động giải trí hấp dẫn cùng cơ hội thưởng thức vị bia trứ danh từ Nhà máy Bia Hà Nội.

Năm nay, lễ hội sẽ tạo nên một không gian không gian văn hóa sống động, đậm nét giao thoa giữa vẻ đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại của Thủ đô, với những khu vực độc đáo đại diện cho ba dòng sản phẩm nổi tiếng của HABECO: Bia Hà Nội, Bia hơi Hà Nội, và Hanoi Premium.

Mỗi khu vực đều được thiết kế để thể hiện bản sắc riêng, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm không chỉ về hương vị bia mà còn là câu chuyện tinh thần, văn hóa đằng sau từng dòng sản phẩm.

Đại lộ BIA HƠI HÀ NỘI - không gian quen thuộc của người Hà Nội xưa với hàng Bia Hơi nhộn nhịp nơi góc phố cổ.

Quảng trường BIA HÀ NỘI - khoác lên mình với tất cả niềm tự hào về nét văn hoá truyền thống được gìn giữ qua thời gian, hoà nhập với xu thế thời đại.

Khu phố HANOI PREMIUM - bước vào không gian thời thượng của giới trẻ với vị bia độc đáo.

Đại lộ Bia hơi Hà Nội.

Khu phố Hanoi Premium Beer.

Chương trình nghệ thuật năm nay được đầu tư kỹ lưỡng với các tiết mục hoành tráng, với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng như: Tùng Dương, Chi Pu, ST Sơn Thạch, Thiều Bảo Trâm, Ngô Lan Hương... Đặc biệt, đêm nhạc Hanoi Premium Night sẽ là điểm nhấn không thể bỏ lỡ, hứa hẹn mang lại bầu không khí bùng nổ và cảm xúc mãnh liệt cho khán giả tham dự.

Qua mỗi kỳ tổ chức, Lễ hội Bia Hà Nội không chỉ là dịp tôn vinh nét văn hóa và tinh hoa ẩm thực thủ đô mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của HABECO trong việc giữ gìn và nâng tầm tinh hoa Việt Nam.

Lễ Hội Bia Hà Nội 2025 – nơi văn hóa, di sản và biểu tượng hòa quyện, để mỗi khoảnh khắc nâng ly đều trở thành niềm tự hào chung của người Việt. Hãy cùng đón chờ Lễ hội Bia Hà Nội 2025 để tận hưởng không gian sôi động, độc đáo, nơi giao thoa giữa giá trị truyền thống - hiện đại, cùng thưởng thức dòng bia tuyệt hảo và trải nghiệm các chương trình nghệ thuật đặc sắc bạn nhé!

Ban tổ chức Lễ hội Bia Hà Nội khuyến cáo khách hàng tham dự sự kiện "Đã uống rượu bia không lái xe". Chương trình chỉ dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên. * Theo dõi và cập nhật thông tin Lễ hội Bia Hà Nội 2025 tại: Facebook Fanpage Bia Hà Nội: https://www.facebook.com/biahanoi1890 Facebook Fanpage Bia Hơi Hà Nội: https://www.facebook.com/BiaHoiHaNoi.Habeco