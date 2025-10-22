Từng bị sa thải phũ phàng, HLV Shin Tae-yong sẵn sàng trở lại tuyển Indonesia

(VTC News) -

Ông Shin Tae-yong là cái tên bất ngờ trong danh sách tin đồn 7 ứng viên được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) nhắm tới cho đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẵn sàng quay lại đội tuyển xứ vạn đảo, nơi ông từng bị sa thải đầu năm nay.

"Nếu có lời đề nghị, đương nhiên tôi sẽ xem xét. Thực lòng, trái tim tôi luôn hướng về Indonesia. Kể cả nếu có đề nghị từ nơi khác tốt hơn một chút, Indonesia vẫn là lựa chọn số một của tôi nếu họ đưa ra lời mời với sự chân thành", trang CNN Indonesia dẫn lời huấn luyện viên Shin Tae-yong. Dù vậy, ông thừa nhận chưa có lời mời nào được gửi đến.

HLV Shin Tae-yong

Ông Shin Tae-yong dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ năm 2018 đến 2025. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bị thanh lý hợp đồng vào cuối tháng 1 năm nay và được đền bù 3,6 triệu USD. Quyết định được LĐBĐ Indonesia đưa ra ngay sau thất bại ở AFF Cup 2024, khi đội bóng xứ vạn đảo sử dụng đội hình trẻ và không vượt qua được vòng bảng.

Trong thông báo sa thải huấn luyện viên Shin Tae-yong, LĐBĐ Indonesia không đưa ra lý do cụ thể. Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI là tỷ phú Erick Thohir cũng ẩn ý nhắc đến nguyên nhân khiến ông Shin mất việc. Ông Thohir cho biết đội tuyển Indonesia cần một huấn luyện viên mới có thể giao tiếp với các cầu thủ tốt hơn người cũ.

Tuyển thủ Indonesia gốc Hà Lan là Marc Klok từng tiết lộ huấn luyện viên Shin Tae-yong có bất đồng với các ngôi sao châu Âu do rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa. PSSI sau đó bổ nhiệm Patrick Kluivert - cựu cầu thủ nổi tiếng người Hà Lan thay vào vị trí ông Shin Tae-yong để lại.

Chia tay đội tuyển Indonesia, nhà cầm quân 55 tuổi trở về Hàn Quốc làm phó chủ tịch của liên đoàn bóng đá nước này. Ông từ chức vào tháng 8 để ký hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Ulsan Hyundai nhưng bị sa thải chỉ sau 2 tháng làm việc.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Patrick Kluivert, đội tuyển Indonesia chỉ giành được 3 chiến thắng trong năm 2025. Đội bóng này không vượt qua vòng loại World Cup 2026. LĐBĐ Indonesia quyết định thanh lý hợp đồng toàn bộ ban huấn luyện và đội ngũ chuyên gia người Hà Lan.