Túi khí Mazda CX-60 bất ngờ bung trên cao tốc

(VTC News) -

Sự việc được chính chủ xe chia sẻ trên mạng xã hội Reddit. Theo lời kể, khi chiếc xe đang di chuyển trên đường cao tốc Autobahn với tốc độ 140 km/h, túi khí rèm ở phía bên phải bất ngờ bung ra. Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, chiếc xe chưa hề va chạm hay đi qua gờ giảm tốc lớn nào.

Phần túi khí bị bung ra trên chiếc Mazda CX-60. (Ảnh: Carscoops)

Sau khi túi khí bung, người lái xe vẫn cố gắng điều khiển xe đến lối ra gần nhất. Chiếc Mazda sau đó đã tự động dừng lại, có lẽ do hệ thống an toàn dự đoán xe gặp tai nạn nên đã ngắt kết nối ắc quy và nguồn cấp nhiên liệu. May mắn, các túi khí phía trước và túi khí rèm bên phía người lái không bị bung. Nếu trường hợp này xảy ra, chủ xe có thể mất kiểm soát tay lái và xảy ra tai nạn nghiêm trọng hơn.

Theo Carscoops, Mazda nhanh chóng phản hồi và sắp xếp xe cứu hộ ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Chiếc CX-60 gặp sự cố mới được ba năm vận hành và lăn bánh khoảng 50.000 km. Hiện tại, trung tâm dịch vụ vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức, nên vẫn khó để xác định nguyên nhân chính xác của sự cố lần này.

Hàng ghế phía sau của Mazda CX-60. (Ảnh: Carscoops)

Đây không phải là lần đầu tiên túi khí trên xe Mazda được cho là tự bung dù không xảy ra va chạm. Túi khí lẽ ra là "lá chắn" cuối cùng trong một vụ tai nạn, nhưng giờ lại trở thành mối nguy hiểm bất ngờ ngay trên đường.

Vào năm ngoái, một chủ xe CX-50 cũng chia sẻ trên Reddit rằng túi khí rèm trên xe của anh đã bung ra khi đang chạy trên đường cao tốc. Mặc dù một số người dùng mạng đặt câu hỏi liệu chiếc xe có thực sự không gặp tai nạn hay không, nhưng những sự việc tương tự như vậy vẫn gây lo ngại.