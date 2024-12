Tuần tới, không khí lạnh mạnh tăng cường trở lại ở Bắc Bộ

(VTC News) -

Không khí lạnh tăng cường mạnh đang bao trùm các tỉnh thành miền Bắc. Khu vực này rét diện rộng với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đêm nay đến đêm 9/12, miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại.

Đêm 10/12 đến ngày 11/12, miền Bắc rét về đêm và sáng.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, một chuyên gia lĩnh vực khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng 11/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu tràn về miền Bắc, từ 12/12, nhiệt độ khu vực này giảm, trời rét.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Thông tin từ Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển về phía đông nhưng tiếp tục khuyếch tán xuống Nam Bộ.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh được tăng cường trở lại xuống các tỉnh Bắc Bộ vào khoảng 11-12/12, và xuống Nam Bộ sau đó một vài ngày. Gió Đông Bắc tăng dần và hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Bộ.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày mai 9/12, Thủ đô nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 17-20 độ C, trời rét.

Các ngày 10-11/12, nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ, cao nhất 23 độ C, thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, trời nhiều mây, không mưa.

Ngày 12/12, khu vực này giảm khoảng 2 độ C, nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng 17-21 độ C và tiếp tục giảm trong các ngày sau đó, thấp nhất 13 độ C.

Cụ thể, từ 13-16/12, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội phổ biến 17-19 độ C, thấp nhất 14-16 độ C, trời rét.

Ngày 17-18/12, trời Thủ đô có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng 20 độ C nhưng nhiệt độ thấp nhất giảm xuống khoảng 13 độ C.

Trước đó, dự báo thời tiết tháng 12, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong tháng, không khí lạnh xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Nhiều khả năng rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 12.