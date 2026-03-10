(VTC News) -

Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng năm 2026

Về Ngũ hành, bản mệnh của bạn là Đại Lâm Mộc (gỗ rừng già). Năm 2026 mang nạp âm Thiên Hà Thủy (nước trên trời). Theo quy luật, Thủy sinh Mộc, đặc biệt, cây cổ thụ trong rừng già cực kỳ cần nước mưa (Thiên Hà Thủy) để gột rửa bụi bẩn và sinh trưởng. Đây là thế cục báo hiệu nội lực sung mãn, sức khỏe dồi dào và trí tuệ minh mẫn.

Về thiên can, can Bính (Hỏa) của năm sinh cho can Mậu (Thổ) của tuổi (Hỏa sinh Thổ). Đây là mối quan hệ tương sinh thuận chiều. Bạn được năm uôi dưỡng, điều này ám chỉ sự may mắn đến từ thời cuộc, chính sách xã hội hoặc sự nâng đỡ của cấp trên. Mọi việc giấy tờ, thủ tục hành chính năm nay đều trôi chảy hơn thường lệ.

Về địa chi, Thìn (rồng) và Ngọ (ngựa) có mối quan hệ bình hòa, tự chủ. Nền tảng gia đạo và môi trường sống ổn định.

Năm 39 tuổi, nam mạng được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao Phúc Lộc thuộc hành Thủy, với người mệnh Mộc như bạn, sao Thủy Diệu cực tốt (Thủy sinh Mộc), chủ về tài lộc, hỷ sự và những chuyến đi xa thành công. Hạn Thiên tinh chủ về rắc rối giấy tờ, thị phi và các bệnh về tiêu hóa/ngộ độc thực phẩm.

Đánh giá chung, năm 2026 là năm thời cơ vàng. Bạn có sức mạnh nội tại (Ngũ hành), có sự ủng hộ của ngoại cảnh (thiên can) và có may mắn về tài lộc (sao Thủy Diệu). Đây là lúc để rồng bay lên.

Năm 2026 đối với nam mạng Mậu Thìn 1988 là một năm cá chép hóa rồng. (Ảnh: NC)

Sự nghiệp tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng năm 2026

Ở tuổi 39, sự nghiệp là ưu tiên số một. Dưới tác động của sao Thủy Diệu và ngũ hành tương sinh, con đường quan lộ của nam Mậu Thìn năm nay vô cùng rộng mở. Sao Thủy Diệu mang đặc tính linh hoạt của nước. Năm nay, sự nghiệp của bạn sẽ gắn liền với sự di chuyển hoặc thay đổi. Những chuyến công tác xa, việc mở rộng chi nhánh sang vùng đất mới, hoặc hợp tác với đối tác nước ngoài sẽ mang lại thành công rực rỡ. Đừng ngại đi xa, vì tài lộc nằm ở phương xa.

Việc thiên can năm sinh cho thiên can tuổi là dấu hiệu của việc gặp thời. Những dự án bạn ấp ủ bấy lâu nay sẽ gặp đúng điểm rơi phong độ. Cấp trên sẽ nhìn nhận đúng năng lực của bạn, hoặc các cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của bạn. Đặc biệt, nếu bạn làm trong lĩnh vực Mộc (nông nghiệp, nội thất, giáo dục) hoặc Thủy (vận tải, logistics, kinh doanh online), năm nay sẽ là năm bội thu.

Lưu ý hạn Thiên tinh, dù thuận lợi, nhưng hạn Thiên tinh nhắc nhở bạn cẩn trọng với các văn bản pháp lý. Hãy rà soát kỹ hợp đồng, tránh những sai sót nhỏ dẫn đến tranh chấp kiện tụng (thị phi công quyền).

Đây không phải là năm để phòng thủ, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, nhận trách nhiệm mới. Tận dụng sự khéo léo của sao Thủy Diệu để ngoại giao, mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tài lộc nam Mậu Thìn 1988 năm 2026

Tài chính năm 2026 của nam Mậu Thìn phản ánh đúng hình ảnh mưa rào tưới mát rừng cây, dồi dào và sinh sôi. Sao Thủy Diệu là tài tinh. Dòng tiền từ công việc chính, lợi nhuận đầu tư hoặc kinh doanh sẽ đổ về túi bạn đều đặn. Đặc biệt vào tháng 4 và tháng 8 Âm lịch, dù là tháng kỵ của sao này về mặt thị phi, nhưng tài lộc vẫn rất vượng nếu bạn biết cách luồn lách khéo léo.

Năm 39 tuổi, bạn phạm hạn Lục hoang ốc. Tuyệt đối không nên động thổ xây nhà mới để ở trong năm nay. Làm nhà phạm Lục hoang ốc dễ khiến công danh trắc trở, gia đạo bất an. Nên mua đất, mua nhà đã hoàn thiện, mua xe hoặc đầu tư vào sản xuất kinh doanh thì rất tốt. Hạn chế cho vay mượn tiền bạc không giấy tờ, hạn Thiên tinh dễ gây ra những rắc rối kiểu làm ơn mắc oán liên quan đến tiền nong.

Dùng tiền để đẻ ra tiền thông qua đầu tư kinh doanh thay vì chôn vốn vào việc xây dựng nhà cửa lúc này. Tích lũy tài sản dưới dạng vàng hoặc bất động sản đất nền.

Tình duyên năm 2026 của nam tuổi Mậu Thìn 1988

Phương diện tình cảm của nam Mậu Thìn năm 39 tuổi nhìn chung là tốt đẹp, nhưng cần lưu ý một hạn nhỏ về gia đạo, bạn phạm Kim lâu thê. Hạn này thường không ảnh hưởng trực tiếp đến bạn, mà ảnh hưởng đến người vợ. Sức khỏe của vợ bạn năm nay có thể kém đi, hoặc tâm lý cô ấy dễ bất ổn, sinh chuyện cãi vã.

Là người đàn ông trụ cột, bạn cần quan tâm, chia sẻ và nhường nhịn vợ nhiều hơn. Đừng vì công việc bên ngoài quá thuận lợi mà lơ là cảm xúc của người bạn đời. Nhờ ngũ hành tương sinh (Thủy dưỡng Mộc), về cơ bản gia đạo vẫn giữ được sự gắn kết. Con cái ngoan ngoãn, có tin vui về học hành. Sao Thủy Diệu cũng mang lại không khí vui vẻ, có thể gia đình sẽ có những chuyến du lịch xa thú vị. Lời khuyên là hãy tổ chức những buổi đi chơi xa để hâm nóng tình cảm và giải tỏa áp lực cho vợ (hóa giải Kim lâu thê).

Sức khỏe tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng 2026

Sức khỏe của nam Mậu Thìn năm 2026 rất tốt về mặt thể lực (nhờ Mộc vượng), nhưng lại gặp rắc rối nhỏ từ hạn Thiên tinh. Đại Lâm Mộc được Thiên Hà Thủy nuôi dưỡng nên bạn cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, ít ốm đau vặt, khả năng phục hồi nhanh, tinh thần phấn chấn, lạc quan.

Rủi ro Thiên tinh, hạn này chủ về ngộ độc thực phẩm và các bệnh đường ruột. Nam giới tuổi 39 thường có nhiều tiệc tùng, bia rượu tiếp khách. Năm nay bạn cần đặc biệt chú ý đến nguồn gốc thực phẩm. Ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn lạ khi đi công tác xa. Dạ dày và hệ tiêu hóa là điểm yếu cần bảo vệ trong năm nay.

Hạn chế nhậu nhẹt quá đà, duy trì thói quen tập thể thao để tiêu hao năng lượng dư thừa (do Mộc quá vượng), tránh tình trạng bứt rứt, nóng nảy.

Năm 2026 đối với nam mạng Mậu Thìn 1988 là một năm cá chép hóa rồng. Bạn đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp, lại gặp được vận niên tương sinh hiếm có. Thiên can Bính Hỏa soi đường, Ngũ hành Thủy Mộc tương sinh tiếp sức và sao Thủy Diệu mang lại tài lộc. Mọi yếu tố đều đang ủng hộ bạn tiến lên.

Chiến lược cốt lõi, hãy tận dụng nguồn năng lượng dồi dào này để bứt phá mạnh mẽ. Đừng chần chừ, đừng do dự. Năm nay, sự táo bạo sẽ mang lại thành quả xứng đáng.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.