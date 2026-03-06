(VTC News) -

Tổng quan tử vi tuổi Mậu Dần 1998 năm 2026 nữ mạng

Về Ngũ hành, bản mệnh của bạn là Thành Đầu Thổ (đất trên thành). Năm 2026 mang nạp âm Thiên Hà Thủy (Nước mưa), Thổ khắc Thủy. Đây là thế Khắc Xuất, nghĩa là bạn có khả năng kiểm soát tình hình, làm chủ cuộc chơi, nhưng phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Thành công đến từ sự nỗ lực và hao tổn tâm lực chứ không tự nhiên mà có.

Về địa chi, Dần (hổ) và Ngọ (ngựa) nằm trong bộ Tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất). Đây là yếu tố cốt lõi và may mắn nhất của bạn trong năm nay. Cục diện này biến năm 2026 thành một sân chơi rộng mở, nơi bạn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp và đối tác. Mọi sự hợp tác đều có xu hướng thuận buồm xuôi gió.

Về thiên can (Tương Sinh), can Mậu (Thổ) của tuổi được can Bính (Hỏa) của năm tương sinh (Hỏa sinh Thổ). Điều này báo hiệu sự bảo trợ từ cấp trên, người lớn tuổi hoặc may mắn đến từ những yếu tố khách quan (thiên thời). Nền tảng công việc và địa vị của bạn được củng cố vững chắc.

Năm 29 tuổi, nữ mạng gặp sao Vân Hớn và hạn Ngũ Mộ. Sao Vân Hớn chủ về bảo thủ, khẩu thiệt (cãi vã), kiện tụng và các bệnh viêm nhiễm. Hạn Ngũ Mộ chủ về hao tài, mất của, mua phải hàng giả hoặc bị lừa gạt tài chính.

Đánh giá chung, năm 2026 là một năm vững vàng tiến bước nhưng cần khéo léo trong lời nói. Bạn có Tam hợp và thiên can tương sinh bảo vệ sự nghiệp, nhưng sao Vân Hớn và hạn Ngũ Mộ lại đe dọa tài chính và các mối quan hệ xã giao nếu bạn không kiểm soát tốt cái tôi.

Năm 2026 đối với nữ mạng Mậu Dần 1998 là một năm đại lợi về nhân hòa. Bạn đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi 30 với một vị thế rất đẹp. (Ảnh: NC)

Sự nghiệp tuổi Mậu Dần 1998 năm 2026 nữ mạng

Ở tuổi 29, sự nghiệp là mối quan tâm hàng đầu. Nhờ cục diện Tam hợp và Hỏa sinh Thổ, đường công danh của nữ Mậu Dần năm nay khá rộng mở. Năm nay, khả năng làm việc nhóm và ngoại giao của bạn sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Nếu bạn đang ấp ủ các dự án hợp tác, khởi nghiệp chung hoặc mở rộng mạng lưới khách hàng, hãy mạnh dạn triển khai. Quý nhân của bạn thường là những người tuổi Ngọ, Tuất hoặc người mệnh Hỏa.

Thiên can Bính (Hỏa) sinh Mậu (Thổ) cho thấy bạn dễ được sếp hoặc những người có thẩm quyền tin tưởng, giao phó trọng trách. Đây là thời điểm tốt để đề xuất thăng chức hoặc tăng lương, miễn là bạn chứng minh được năng lực thực tế. Tuy nhiên, sao Vân Hớn chiếu mệnh thường khiến tính cách bạn trở nên nóng nảy, bảo thủ và cố chấp. Trong các cuộc họp hay tranh luận, bạn dễ vướng vào khẩu thiệt, lỡ lời gây mất lòng đồng nghiệp.

Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn, trước khi phản bác ý kiến người khác, hãy chậm lại một nhịp. Sự mềm mỏng, khéo léo sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi thế của Tam hợp. Đừng để cái miệng làm hại cái thân trong năm nay.

Tài lộc năm 2026 của tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng

Tài chính là phương diện cần báo động đỏ trong năm 2026 đối với nữ Mậu Dần 1998. Nhờ công việc thuận lợi, nguồn thu nhập chính (lương, thưởng) vẫn chảy về đều đặn. Bạn không lo thiếu thốn về chi tiêu cơ bản. Nguy cơ thất thoát (hạn Ngũ Mộ). Hạn Ngũ Mộ có câu phú: "Ngũ Mộ hạn xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành".

Hạn này chủ về việc mất tiền do mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả, không có hóa đơn chứng từ, dẫn đến tiền mất tật mang. Bị lừa gạt tham gia các mô hình đa cấp, đầu tư ảo hoặc cho vay mượn không đòi lại được. Nguy cơ bị mất trộm tài sản (xe cộ, điện thoại, ví tiền) khi ra đường hoặc sơ hở tại nhà.

Mọi giao dịch mua bán phải có hóa đơn rõ ràng. Kiểm tra kỹ chất lượng hàng hóa trước khi thanh toán. Nói không với rủi ro, năm nay tuyệt đối không cho vay mượn, kể cả người quen. Tránh xa các kênh đầu tư mạo hiểm hứa hẹn lãi suất cao bất thường. Hạn chế mang nhiều tiền mặt hoặc trang sức đắt tiền khi ra ngoài.

Tình duyên nữ tuổi Mậu Dần 1998 năm 2026

Phương diện tình cảm là điểm sáng rực rỡ nhất của nữ Mậu Dần 1998 trong năm Bính Ngọ nhờ sự cộng hưởng của Tam hợp. Đối với người độc thân, cục diện Dần - Ngọ bán hợp hỏa cục mang lại vận đào hoa rất vượng. Bạn trở nên thu hút, duyên dáng và dễ gây thiện cảm với người khác giới. Năm nay, khả năng cao bạn sẽ gặp được ý trung nhân thông qua công việc hoặc các buổi tụ tập bạn bè. Mối quan hệ này có triển vọng tiến xa và bền vững.

Đối với người đã có đôi/gia đình, tình cảm lứa đôi thăng hoa. Sự thấu hiểu và chia sẻ giữa hai người ngày càng sâu sắc. Nếu đang có dự định kết hôn hoặc sinh con, năm 2026 là thời điểm lý tưởng (lợi cho cả mẹ và con). Tuy nhiên, cần lưu ý tác động nhỏ của sao Vân Hớn. Đôi khi sự nóng nảy vô cớ của bạn có thể tạo ra những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt.

Hãy trân trọng mối duyên lành này. Đừng để áp lực công việc hay sự bực dọc bên ngoài (do sao Vân Hớn) ảnh hưởng đến không khí gia đình.

Sức khỏe tuổi Mậu Dần 1998 năm 2026 nữ mạng

Sức khỏe của nữ Mậu Dần năm 2026 ở mức trung bình, cần chú ý đến việc bảo dưỡng cơ thể. Việc Thổ (bản mệnh) phải khắc Thủy (năm) đồng nghĩa với việc bạn phải tiêu tốn năng lượng bản thân để kiểm soát môi trường. Bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải dù không có bệnh lý cụ thể.

Tác động của sao Vân Hớn, sao này chủ về các bệnh viêm nhiễm, nhiệt miệng, nóng trong người. Đặc biệt cần chú ý đến các bệnh về máu huyết, phụ khoa và các vấn đề về mắt. Ngoài ra, Vân Hớn kỵ nhất vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch, bạn cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh xô xát dẫn đến thương tích tay chân.

Nên ăng cường các thực phẩm mát, thanh nhiệt giải độc. Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo năng lượng (Hỏa sinh Thổ - nghỉ ngơi, nạp năng lượng từ nhiệt huyết và niềm vui). Thận trọng khi tham gia giao thông hoặc làm việc với các thiết bị sắc nhọn.

Năm 2026 đối với nữ mạng Mậu Dần 1998 là một năm đại lợi về nhân hòa. Bạn đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi 30 với một vị thế rất đẹp, có Tam hợp nâng đỡ các mối quan hệ, có thiên an bảo trợ công việc. Đây là thời điểm vàng để bạn bứt phá, xây dựng nền móng vững chắc cho thập kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, Ngũ Mộ và Vân Hớn là những ổ gà nhỏ trên con đường cao tốc. Chúng nhắc nhở bạn phải thận trọng trong quản lý tài chính và kiểm soát lời nói.

