Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/8: Sư Tử thuận lợi, Xử Nữ may mắn

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày đầy khởi sắc. Với bản lĩnh vững vàng cùng sự khéo léo trong cách ứng xử, bạn không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người mà còn tạo được những bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy chủ động nắm bắt cơ hội, đừng ngần ngại thử thách và luôn duy trì tinh thần học hỏi. Chính sự cầu tiến sẽ giúp bạn phát huy tối đa khả năng của bản thân và đạt được thành công.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm thuận lợi để Bạch Dương khẳng định vị thế. Những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức ổn định, lựa chọn đúng lĩnh vực đầu tư và chi tiêu theo kế hoạch sẽ giúp bạn tránh được một số rủi ro.

Tình duyên: Sự khác biệt trong suy nghĩ làm cho khoảng cách giữa các cặp đôi ngày càng xa hơn. Cả hai cần dành nhiều thời gian lắng nghe và chia sẻ chân thành để củng cố mối quan hệ.

Sức khỏe: Bạch Dương nên ưu tiên chăm sóc bản thân, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh để giúp bạn giữ vững nguồn năng lượng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Kim Ngưu phải đối mặt với một số tình huống khó xử. Những lời nói tưởng chừng vô hại đôi khi lại gây ra sự hiểu lầm, làm cho bạn rơi vào trạng thái bị đánh giá không đúng hoặc khó được cảm thông.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy khéo léo hơn trong giao tiếp và chọn lọc ngôn từ trước khi bày tỏ quan điểm. Sự tinh tế sẽ giúp bạn giữ gìn các mối quan hệ và tránh những xung đột không đáng có.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm thích hợp để Kim Ngưu tập trung vào những kế hoạch lâu dài. Kiên trì theo đuổi mục tiêu và chứng minh năng lực qua hành động sẽ mang lại cho bạn sự tin tưởng từ đồng nghiệp và cấp trên.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu cải thiện tích cực, những cơ hội đầu tư đang mở ra hứa hẹn mang lại kết quả khả quan.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, Kim Ngưu nên tinh tế hơn khi bày tỏ cảm xúc. Bạn hãy chú ý đến cách truyền đạt để những lời góp ý chân thành không vô tình trở thành lý do làm cho đối phương bị tổn thương.

Sức khỏe: Đừng để căng thẳng kéo dài quá lâu, Kim Ngưu hãy dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như thiền, đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Song Tử phải đối mặt với một số thử thách. Dù bạn không có ý định gây sự chú ý nhưng lại vô tình thu hút ánh nhìn của nhiều người, làm cho bạn cảm thấy bất an và lo lắng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy giữ bình tĩnh và đừng để những nhận xét của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như quyết định của bạn.

Sự nghiệp: Bạn gặp phải những lời đồn đoán hoặc sự hiểu lầm từ đồng nghiệp, một số người chưa thật sự hiểu rõ về bạn nên đưa ra đánh giá sai lệch.

Tài lộc: Tài chính chưa có sự khởi sắc, đây là thời điểm thích hợp để bạn rà soát lại kế hoạch chi tiêu, đồng thời tập trung nhiều hơn vào những mục tiêu dài hạn.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, Song Tử nên dành thêm thời gian để lắng nghe và thấu hiểu đối phương.

Sức khỏe: Áp lực công việc và các vấn đề xung quanh làm cho bạn mệt mỏi. Bạn hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để tâm trạng được thoải mái hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/8: Sư Tử thuận lợi, Xử Nữ may mắn

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Cự Giải cần đánh giá kỹ tình hình trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để hành động đơn độc bởi bạn sẽ cần đến sự hỗ trợ từ những người xung quanh để đạt được kết quả tốt hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải đừng quá tự tin vào khả năng của mình mà bỏ qua những lời góp ý hay sự giúp đỡ từ những người thân thiết.

Sự nghiệp: Nếu cố chấp tự mình xử lý tất cả, Cự Giải sẽ gặp phải khó khăn hoặc tốn nhiều thời gian hơn so với dự tính. Bạn hãy cố gắng phối hợp và tận dụng sức mạnh tập thể.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá thuận lợi, những khoản lợi nhuận từ công việc hoặc các khoản đầu tư trước đó đang dần mang lại sự tích lũy ổn định cho bạn.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, Cự Giải cần suy nghĩ kỹ trước khi bắt đầu mối quan hệ mới.

Sức khỏe: Cự Giải cần chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi, giữ cho tinh thần và sức khỏe luôn ở trạng thái cân bằng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 31/8/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày thuận lợi và đầy hứa hẹn. Sự kiên trì cùng tinh thần quyết tâm sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi thử thách và tiến xa hơn trên con đường mình lựa chọn.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử đừng quên dành thời gian quan tâm đến những người thân yêu, họ sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn.

Sự nghiệp: Sư Tử sẽ có cơ hội tham gia hoặc thử nghiệm những dự án mới. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn phát huy khả năng sáng tạo và hiện thực hóa những ý tưởng đã ấp ủ bấy lâu.

Tài lộc: Tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc, bạn nhận được những khoản tiền bất ngờ từ nhiều nguồn khác nhau và tạo thêm sự thoải mái về vật chất.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, Sư Tử không nên quá e dè hay do dự. Sự chân thành và mạnh dạn bày tỏ cảm xúc sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền chặt và ấm áp hơn.

Sức khỏe: Bạn cần chú ý hơn đến chế độ sinh hoạt hàng ngày, hạn chế bỏ bữa và thức khuya.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Xử Nữ có một ngày đầy may mắn và triển vọng. Những bước tiến quan trọng đang chờ đợi bạn và đây là thời điểm lý tưởng để chứng minh khả năng cũng như sự linh hoạt vượt trội của bản thân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy giữ vững tinh thần, tập trung vào mục tiêu đã đặt ra, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Sự nghiệp: Để đạt được những thành tựu như mong muốn, Xử Nữ cần làm việc một cách có kế hoạch, duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa khả năng sáng tạo của bản thân.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá ổn định, đây là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng các cơ hội đầu tư hoặc tham gia vào những dự án mới.

Tình duyên: Công việc bận rộn làm cho bạn và nửa kia cảm thấy khoảng cách dần xa. Cả hai hãy dành thời gian chia sẻ, quan tâm và cùng nhau hâm nóng mối quan hệ.

Sức khỏe: Xử Nữ nên dành thời gian thư giãn, vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi đầy đủ để duy trì năng lượng và sức khỏe ổn định.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Thiên Bình phải đối mặt với một số thử thách. Những kế hoạch mà bạn đặt ra chưa tiến triển như mong muốn làm cho tinh thần trở nên chán nản và đôi lúc thiếu tự tin.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy giữ bình tĩnh, nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và tìm ra phương án giải quyết phù hợp.

Sự nghiệp: Trong công việc, Thiên Bình gặp một số trở ngại khi làm việc nhóm hoặc chưa xác định rõ phương hướng. Bạn hãy chủ động trao đổi với đồng nghiệp và cấp trên để cùng nhau tìm ra giải pháp hiệu quả.

Tài lộc: Thiên Bình cần cân nhắc kỹ các khoản chi tiêu, đây không phải thời điểm lý tưởng để đầu tư mạo hiểm hay mua sắm những món đồ không cần thiết.

Tình duyên: Chuyện tình cảm gặp căng thẳng do một số hiểu lầm, các cặp đôi hãy dành thời gian lắng nghe và trò chuyện chân thành với nửa kia để giải tỏa mâu thuẫn.

Sức khỏe: Thiên Bình cần chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, dành thời gian thư giãn và chăm sóc bản thân để duy trì sức khỏe tốt.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Bọ Cạp sẽ trải qua một ngày với nhiều cảm xúc đan xen. Những nỗ lực của bạn đôi khi không được nhìn nhận làm cho tinh thần rơi vào trạng thái chán nản và mất động lực.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy mạnh dạn bảo vệ quyền lợi của mình thay vì chọn cách im lặng.

Sự nghiệp: Công việc trong hôm nay chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi Bọ Cạp cần tỉnh táo và kiên định với lập trường của bản thân để tránh bị chi phối.

Tài lộc: Tài chính có tín hiệu tích cực, các khoản thu từ công việc phụ hoặc đề xuất tăng lương hoàn toàn có thể đạt kết quả khả quan.

Tình duyên: Cảm xúc của Bọ Cạp trong hôm nay khá nhạy cảm, chỉ một hành động nhỏ từ đối phương cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trạng của bạn.

Sức khỏe: Bọ Cạp hãy dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, tránh để sự mệt mỏi kéo dài ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Nhân Mã phải đối diện với một ngày khá thử thách. Tình hình tài chính tiềm ẩn nhiều bất ổn, đòi hỏi sự tỉnh táo và cẩn trọng trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy giữ vững tinh thần, đừng để cảm xúc lấn át lý trí.

Sự nghiệp: Nhân Mã nên hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân hay kế hoạch công việc với người khác. Bạn hãy tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, giữ vững lập trường rõ ràng và tránh xa những mâu thuẫn không cần thiết.

Tài lộc: Tình hình tài chính hôm nay chưa có sự khởi khởi sắc, nguy cơ xuất hiện các khoản chi bất ngờ hoặc rủi ro từ những quyết định đầu tư thiếu cân nhắc.

Tình duyên: Đừng để áp lực bên ngoài làm bạn vô tình lãng quên nửa kia, một cái ôm ấm áp hay một buổi tối trò chuyện nhẹ nhàng sẽ giúp cả hai thêm gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

Sức khỏe: Nhân Mã cần chú ý nhiều hơn đến việc cân bằng cảm xúc, để lo âu tích tụ quá lâu sẽ làm cho tinh thần mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Ma Kết tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn không chỉ xử lý công việc thuận lợi mà còn gặt hái được những thành quả vượt ngoài mong đợi.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy giữ tỉnh táo và tập trung, đừng để niềm hưng phấn nhất thời làm cho bạn bỏ quên những yếu tố quan trọng.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm lý tưởng để Ma Kết khẳng định vị thế và thể hiện bản lĩnh. Các kế hoạch được triển khai đều tiến triển thuận lợi, thậm chí mang lại kết quả tốt hơn cả kỳ vọng.

Tài lộc: Thay vì chi tiêu lãng phí cho những sở thích nhất thời, bạn nên cân nhắc dành một phần để tiết kiệm hoặc đầu tư để tạo nền tảng tài chính cho tương lai.

Tình duyên: Ma Kết hãy để cảm xúc phát triển một cách tự nhiên, tình cảm chân thành sẽ đến vào đúng thời điểm khi cả bạn và đối phương đều sẵn sàng mở lòng.

Sức khỏe: Ma Kết hãy chú ý nghỉ ngơi, đừng để những cuộc vui kéo dài hoặc áp lực công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Bảo Bình đón nhận một ngày đầy may mắn và thuận lợi. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn nắm bắt những cơ hội mới, mở rộng mối quan hệ hoặc mạnh dạn khám phá những đam mê còn ấp ủ.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình đừng quá chú tâm vào công việc mà vô tình lãng quên những người thân thiết đang đồng hành cùng bạn.

Sự nghiệp: Những nỗ lực và sự cống hiến trong thời gian qua bắt đầu mang lại thành quả, giúp bạn thêm phần tự hào và hứng khởi để tiếp tục tiến bước.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên bạn nên tránh các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc chi tiêu cho những món đồ không thực sự cần thiết.

Tình duyên: Hôm nay là khoảng thời gian thuận lợi để Bảo Bình cùng nửa kia thắt chặt tình cảm. Sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia sẽ giúp mối quan hệ ngày càng bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, Bảo Bình không gặp phải vấn đề nào đáng lo ngại.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 cho thấy Song Ngư phải đối mặt với một số khó khăn bất ngờ, làm cho bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc bạn cần phát huy sự quyết đoán và bản lĩnh để xử lý mọi vấn đề một cách triệt để.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 31/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy tin tưởng vào khả năng của mình và hành động dứt khoát hơn để biến thử thách thành cơ hội.

Sự nghiệp: Những hiểu lầm hoặc sự cố phát sinh làm cho bạn bối rối, tuy nhiên chỉ cần giữ bình tĩnh, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết hợp lý.

Tài lộc: Tình hình tài chính chưa có sự khởi sắc, Song Ngư hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Tình duyên: Mối quan hệ tình cảm tích cực phát triển, đây là dịp thích hợp để bạn và nửa kia hóa giải hiểu lầm, củng cố sự tin tưởng và gắn kết sâu sắc hơn.

Sức khỏe: Đừng để áp lực kéo dài, Song Ngư nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 31/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.