(VTC News) -

Dưới đây là câu đố mẹo không chỉ giúp bạn giải trí mà còn minh họa rõ nét sự linh hoạt, độc đáo trong hệ thống thanh điệu và cách dùng dấu của Tiếng Việt. Câu đố mẹo này có nội dung như sau: "Từ Tiếng Việt nào bỏ dấu sắc nghĩa giảm đi một nửa?".

Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng để tìm ra đáp án chính xác. Nếu tìm được đáp án vốn từ vựng Tiếng Việt của bạn không tầm thường

Từ Tiếng Việt nào bỏ dấu sắc nghĩa giảm đi một nửa?

Nếu tìm ra đáp án trong thời gian ngắn nhất, hãy kéo xuống bình luận để ghi lại và xem có bao nhiêu người cùng suy nghĩ như bạn.