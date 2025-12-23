Từ sốt, ho thông thường, bé gái 6 tuổi suy đa cơ quan do cúm A

(VTC News) -

Bé gái 6 tuổi, ở Hà Nội chưa được tiêm phòng cúm mùa. Trẻ khởi phát bằng các triệu chứng quen thuộc như sốt, ho, chảy mũi. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, bé mệt nhiều, xuất hiện dấu hiệu suy tim và được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch, theo dõi viêm cơ tim tối cấp. Do bệnh diễn tiến nhanh và nặng, trẻ được chuyển khẩn cấp đến khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy, bé nhiễm cúm A/H3 kèm viêm cơ tim tối cấp, tiêu cơ vân, tổn thương thận cấp và bão cytokine - phản ứng viêm toàn thân quá mức. Các biện pháp điều trị nội khoa thông thường không mang lại hiệu quả.

Bệnh nhi được điều trị tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương.

PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho biết tổn thương đa cơ quan trong trường hợp này xuất phát từ hai cơ chế chính: virus cúm gây tổn thương trực tiếp và bão cytokine khiến phản ứng viêm của cơ thể vượt quá kiểm soát. “Ngoài ra, cúm còn làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, khiến tình trạng bệnh trở nên phức tạp và trầm trọng hơn”, ông nói.

Trước nguy cơ tử vong rất cao, bệnh viện tổ chức hội chẩn khẩn với sự tham gia của nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim, sốc mất bù, tiêu cơ vân nặng kèm bão cytokine, dẫn đến suy đa cơ quan.

Do không đáp ứng với điều trị thông thường, trẻ được áp dụng đồng thời nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu gồm thở máy, ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục kết hợp hấp phụ, thay huyết tương, truyền globulin miễn dịch (IVIG), cùng thuốc kháng virus cúm và kháng sinh phổ rộng. Chức năng tim của bệnh nhi được theo dõi hằng ngày với sự phối hợp chặt chẽ của chuyên khoa Tim mạch.

Sau 10 ngày chạy ECMO và 18 ngày lọc máu liên tục, tình trạng của bé dần cải thiện. Hiện sức khỏe trẻ ổn định, các chức năng cơ quan đang hồi phục và tiếp tục được theo dõi.

Theo các bác sĩ, đây là ca cúm A/H3 biến chứng rất nặng và hiếm gặp, y văn thế giới chỉ ghi nhận rất ít trường hợp xuất hiện đồng thời viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân và bão cytokine với mức độ nghiêm trọng như vậy.

“Gia đình ban đầu chỉ nghĩ con bị ốm thông thường, không ngờ bệnh lại diễn tiến nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi thực sự biết ơn các y bác sĩ đã cứu sống cháu”, mẹ bệnh nhi chia sẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo cúm mùa, đặc biệt là cúm A, có thể gây viêm phổi nặng, viêm cơ tim, tổn thương não, tiêu cơ vân và suy đa cơ quan ở trẻ em. Tiêm phòng cúm hằng năm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, mệt lả, thở nhanh, đau cơ, tiểu ít hoặc rối loạn ý thức, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.