Từ những lớp học đơn sơ đến 45 năm khẳng định vị thế đào tạo nghệ thuật

Tại buổi lễ, TS.NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đọc diễn văn chào mừng 45 năm ngày thành lập trường và 66 năm sự nghiệp đào tạo Sân khấu - Điện ảnh, tri ân các cán bộ, giảng viên của trường qua các thời kỳ. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, NSƯT, TS Bùi Như Lai báo cáo những thành tích đáng tự hào trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các hoạt động xã hội khác mà trường đạt được trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.