Từ những lớp học đơn sơ đến 45 năm khẳng định vị thế đào tạo nghệ thuật

Sáng 17/12, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (ngày 17/12/1980 – 17/12/2025) và 66 năm sự nghiệp đào tạo Sân khấu - Điện ảnh.
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được thành lập ngày 17/12/1980 trên cơ sở hợp nhất hai trường Trung cấp Sân khấu và Điện ảnh.
Tham dự lễ kỷ niệm có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; TS.NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà trường.
Tại buổi lễ, TS.NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đọc diễn văn chào mừng 45 năm ngày thành lập trường và 66 năm sự nghiệp đào tạo Sân khấu - Điện ảnh, tri ân các cán bộ, giảng viên của trường qua các thời kỳ. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, NSƯT, TS Bùi Như Lai báo cáo những thành tích đáng tự hào trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các hoạt động xã hội khác mà trường đạt được trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.
Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao hoa, Bằng khen cho đại diện nhà trường.
TS. NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng nhà trường tặng Bằng khen cho đại diện các khoa chuyên môn.
TS.NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện các khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh và Huấn luyện múa nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Để chào mừng ngày lễ trọng đại này, các khoa và phòng ban trực thuộc tích cực triển khai nhiều hoạt động, sự kiện và tiết mục biểu diễn đặc sắc. Nhiều tập thể và cá nhân từ các đơn vị như khoa Nhiếp ảnh, Nghệ thuật Điện ảnh, Truyền hình, Thiết kế mỹ thuật, Kịch hát dân tộc, Sân khấu, Múa cùng các phòng Hành chính tổng hợp, phòng Khảo thí và Công tác học sinh sinh viên cùng nhau tổ chức và thực hiện các nội dung chào mừng.
Trải qua hành trình 45 năm từ những lớp học đơn sơ năm 1980, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã vươn mình trở thành cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu, nơi hàng nghìn nghệ sĩ, nhà quản lý uy tín cùng các NSND, NSƯT trưởng thành và đánh dấu cột mốc năm 2025 bằng việc hoàn thành đánh giá chất lượng chu kỳ 2 cùng 3 chương trình đào tạo để tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
