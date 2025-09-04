Tự nặn mụn ở chân, người đàn ông suýt chết vì biến chứng viêm màng não

(VTC News) -

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người đàn ông 63 tuổi, quê Ninh Bình đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và đang dần phục hồi.

Trước đó, ông nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở, trên chân xuất hiện ổ áp xe hoại tử chảy mủ vàng hôi, nhiều vùng da bầm tím.

Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân từng tự nặn một mụn nhọt nhỏ ở ngón chân. Tuy nhiên, chính hành động tưởng như vô hại này tạo điều kiện cho vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập vào máu, tấn công nhiều cơ quan.

Sau điều trị 20 ngày, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, hết sốt, vết thương bàn chân và cẳng chân đang dần phục hồi.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp (Khoa bệnh lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) là loại cầu khuẩn gram dương, độc tính cao, thường cư trú trên da và niêm mạc của khoảng 30% người khỏe mạnh. Chúng có thể không gây bệnh nếu không gặp điều kiện thuận lợi.

Tuy nhiên, ở người có sức đề kháng kém hoặc khi có vết thương hở, tụ cầu vàng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước, nang lông, tuyến bã... và lan vào máu gây nhiễm khuẩn huyết. Đáng lo ngại, loại vi khuẩn này có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh, tiến triển nhanh và tạo ổ áp xe ở nhiều cơ quan khiến điều trị khó khăn, kéo dài, tốn kém.

Kết quả cấy máu của người đàn ông trên cho thấy dương tính với tụ cầu vàng. Các xét nghiệm sau đó ghi nhận vi khuẩn đã lan tới cơ thắt lưng chậu hai bên, phá hủy đốt sống - đĩa đệm và gây viêm màng não. Đây đều là những biến chứng nặng của nhiễm khuẩn tụ cầu, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh mạnh, chăm sóc vết thương tích cực. Sau 20 ngày, ông hết sốt, tiếp xúc tốt, vết loét đang lành dần, chưa để lại di chứng thần kinh.

Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng không chỉ xảy ra ở bệnh viện mà ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Bác sĩ Hiệp cho biết, phần lớn ca nhiễm tụ cầu ngoài viện bắt nguồn từ những tổn thương da nhỏ như mụn, vết côn trùng cắn, eczema, bỏng, hoặc do người bệnh có nền miễn dịch yếu như tiểu đường, HIV, ung thư.

Tụ cầu vàng có thể gây viêm nội tâm mạc, tổn thương phổi, não, cơ xương khớp, hình thành ổ mủ sâu và gây suy đa tạng nếu không được phát hiện sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, người dân cần vệ sinh vết thương đúng cách, không tự ý nặn mụn nhọt, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền hoặc sức đề kháng yếu. Việc rửa tay thường xuyên, băng vết thương đúng cách và theo dõi sát những biểu hiện bất thường trên da cũng là biện pháp quan trọng.