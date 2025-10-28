Từ đêm nay đến 30/10, Đà Nẵng vẫn mưa lớn, có nơi trên 400mm

(VTC News) -

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, các xã, phường tại TP Đà Nẵng mưa to đến rất to. Tổng lượng từ 19h ngày 27/10 đến 19h ngày 28/10 tại đồng bằng phổ biến 50-120mm, vùng núi 50-250mm, có nơi cao hơn như Khâm Đức 294,6mm, Trà Dơn 354mm, Bà Nà 438,8mm.

Bản đồ dự báo mưa 24 giờ tới (từ 22h ngày 28/10 đến 22h ngày 29/10) trên đất liền TP Đà Nẵng (không bao gồm đặc khu Hoàng Sa). (Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Bộ)

Từ đêm nay (28/10) đến đêm 30/10, TP Đà Nẵng tiếp tục hứng mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng dao động 120-250mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 150mm trong 3 giờ, có thể xảy ra ở vùng núi. Trong đó, từ 30/10, mưa ở khu vực này xu hướng giảm dần, còn mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Chi tiết các điểm dự báo đại diện cho các xã, phường khả năng xảy ra mưa lớn. (Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Bộ)

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; TP Huế 20-40mm, có nơi trên 80mm; Quảng Trị 5-10mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Quảng Trị: Đakrông, Hướng Phùng, Kim Ngân, Nam Trạch, Quảng Ninh, Tà Rụt, Trường Sơn, Bắc Trạch, Bến Quan, Bố Trạch, La Lay, Lệ Ninh, phường Đồng Sơn, Trường Ninh, Trường Phú; Ba Lòng, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hoàn Lão, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Khe Sanh, Nam Gianh, Phong Nha.

TP Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Phong Điền, phường Phú Bài, Phú Lộc, phường Kim Long, Vinh Lộc, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Trà, phường Phong Thái.

TP Đà Nẵng: A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Đồng Dương, Đông Giang, Hà Nha, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Tây Giang, Thăng Phú, Thạnh Bình, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Vân, Việt An, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đại Lộc, Đức Phú, Duy Xuyên, Hiệp Đức, La Êê, Lãnh Ngọc, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Hiệp, Phước Trà, Quế Phước, Tam Anh, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Linh, Trà Tập, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, phường Điện Bàn Bắc, Phú Thuận, Tam Xuân, Tây Hồ, Thạnh Mỹ, Vu Gia.

Quảng Ngãi: Ba Động, Ba Gia, Ba Vinh, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Bút, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang. Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Đăk PLô, Lân Phong, Măng Đen, Măng Ri, Nghĩa Hành, Nguyễn Nghiêm, phường Trà Câu, Thọ Phong, Vệ Giang, Xốp, Đăk Mar, Đăk Pék, Đăk Pxi, Đặng Thùy Trâm, Khánh Cường, phường Đức Phổ, Tu Mơ Rông.