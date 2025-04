'Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh đóng phim thế nào ở tuổi U90?

Kiều Chinh trở về Việt Nam tham gia dự án Chrysalis - Chiếc kén của đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz. Trương Ngọc Ánh tham gia bộ phim, đồng thời là đối tác sản xuất tại Việt Nam.

Trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm, Kiều Chinh nói việc này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 60 năm của mình. Trong phim, nữ minh tinh đảm nhận vai bà nội của nhân vật chính.

Bày tỏ cảm xúc khi nhận vai diễn, bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy như đang trở về nhà. Việt Nam luôn là một phần trong tâm hồn tôi, và lần trở lại này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là cơ hội để tôi đóng góp vào một dự án đầy tâm huyết.

Về đây, được hội ngộ những thế hệ diễn viên trẻ đầy tiềm năng, chứng kiến nền điện ảnh nước nhà ngày càng tỏa sáng, tôi thấy vui và rất tự hào”.

Những ngày qua, Kiều Chinh cùng Trương Ngọc Ánh và diễn viên nhí tài năng Uy Nhân liên tục cùng nhau tập luyện để lấy cảm xúc cho vai diễn. Từ những ngày đầu khởi động dự án, họ đã có thời gian tập luyện cùng nhau để xây dựng sợi dây tình cảm gia đình một cách chân thực.

Ở tuổi 88, Kiều Chinh vẫn nhanh chóng bắt nhịp với không khí làm việc và thể hiện tinh thần chuyên nghiệp hiếm thấy. Trương Ngọc Ánh cũng dành nhiều thời gian tập luyện cùng Kiều Chinh, nhằm tạo nên sự gắn kết sâu sắc trong từng cảnh quay chung giữa các nhân vật.

Không chỉ dừng lại ở việc học thoại hay định hình cảm xúc, quá trình luyện tập của cả ba nhân vật còn bao gồm cả các hoạt động đồng diễn, tập động tác hình thể, phân tích tâm lý nhân vật theo từng giai đoạn trong kịch bản. Tất cả nhằm đảm bảo từng phân cảnh khi lên hình sẽ đạt được độ chín về cảm xúc và chiều sâu về nghệ thuật.

Ngoài việc tập luyện trên phim trường, cả ba còn dành thời gian bên ngoài để cùng nhau đi dạo, ăn tối, tham gia các hoạt động gắn kết như chia sẻ câu chuyện cá nhân hay chơi trò nhập vai, chia sẻ góc nhìn, trăn trở với nghề.

Đây là một trong những phương pháp mà ê-kíp sản xuất chủ động xây dựng để tạo không khí thân thiện, từ đó giúp các mối quan hệ trên màn ảnh trở nên chân thật hơn.

“Sau mỗi buổi tập, chúng tôi thường dành thời gian ăn tối cùng nhau hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện về nhân vật. Đó là cách để chúng tôi hiểu nhau hơn và cũng giúp không khí làm việc trở nên gần gũi như một gia đình”, Trương Ngọc Ánh nói thêm.

Chrysalis - Chiếc kén là dự án phim điện ảnh quốc tế do Sir Daniel K. Winn - họa sĩ, nhà điêu khắc và nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt, đồng thời đảm nhận vai chính và vai trò nhà sản xuất điều hành. Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm chân thực trong cuộc đời của Sir Daniel, bộ phim là hành trình đầy nghệ thuật về bản ngã, sự mất mát, chữa lành và tái sinh.

Với sự chỉ đạo của đạo diễn Jordan Schulz và đạo diễn hình ảnh Alex Bonelli, đây không đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là cây cầu kết nối giữa nền văn hóa Việt Nam và thế giới thông qua ngôn ngữ của cảm xúc và hình ảnh.

Diễn viên Kiều Chinh tên đầy đủ Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội, được mệnh danh là một trong "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn một thời", sánh vai cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương.

Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong nước trước khi bước ra thế giới chinh phục thị trường Hollywood. Một trong những vai diễn nổi bật của bà là trong bộ phim The Joy Luck Club (1993). Năm 1968, Kiều Chinh đóng phim Chuyện năm Dần (Year Of The Tiger) do Mỹ sản xuất với nam tài tử nổi tiếng Marshall Thompson.

Kiều Chinh nhận nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải Emmy cho bộ phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của bà cho nghệ thuật và cộng đồng.