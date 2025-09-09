Tự chế nải chuối, nhánh cau bằng đồng mạ vàng, người đàn ông mang đi lừa đảo

(VTC News) -

Công an xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp Phan Văn Đức (SN 1990, trú xã Củ Chi, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, cuối tháng 8/2025, Phan Văn Đức sử dụng các vật dụng bằng đồng mạ vàng, chế tác thành nải chuối và nhánh cau trông giống vàng thật.

Phan Văn Đức bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Sau khi hoàn thành chế tác, Đức gặp ông P.N. (trú xã Duy Xuyên) và dựng màn kịch bản thân đào được hũ vàng, rêu rao sẽ mang vào chùa cúng. Sau đó, Đức thuyết phục ông N. đổi sợi dây chuyền vàng 3,2 chỉ lấy những món đồ vô giá trị.

Sau khi chiếm đoạt, đối tượng mang tài sản đi bán được 21 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Trước hành vi táo tợn và liều lĩnh, Công an xã Duy Xuyên nhanh chóng xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ thủ đoạn của đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Phan Văn Đức, thu giữ tang vật và kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Công an xã Duy Xuyên khuyến cáo, người dân tuyệt đối không giao dịch, trao đổi tài sản với người lạ mặt khi chưa rõ nguồn gốc, giá trị.