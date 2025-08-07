Sau sáp nhập, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành 'đầu tàu' kinh tế biển

(VTC News) -

Siêu đô thị TP.HCM mở rộng - bước ngoặt phát triển Đông Nam Bộ

Sau sáp nhập địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM chính thức trở thành siêu đô thị hơn 6.722 km², quy mô dân số vượt 14 triệu người.

Ông Phạm Nguyễn Toan, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định: “Đây là bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển đô thị của Việt Nam, mở ra cơ hội hình thành siêu đô thị hiện đại, đáng sống, trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo tầm khu vực và thế giới”.

TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất, hình thành siêu đô thị dẫn dắt vùng

Thực tế cho thấy, sau khi “nới rộng chiếc áo đã chật”, TP.HCM mới sở hữu nền tảng vững chắc để bước vào kỷ nguyên bứt phá - với quy mô mở rộng, nguồn lực hợp nhất và tầm nhìn chiến lược toàn vùng, bao gồm:

Thứ nhất, trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước - TP.HCM là đầu tàu kinh tế với tỷ trọng đóng góp khoảng 22 - 23% GDP quốc gia và hơn 27% tổng thu ngân sách Nhà nước. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM dẫn đầu cả nước, đạt 1,78 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 7,17%, cao hơn mức bình quân cả nước.

Thứ hai, Bình Dương (đơn vị hành chính cũ) có vai trò là “thủ phủ công nghiệp”, thu hút vốn đầu tư FDI, vượt cả Hà Nội. Trong nửa đầu năm 2025, tỉnh đã thu hút thêm 785 triệu USD vốn FDI, tăng 6,04% so với cùng kỳ. Lũy kế đến tháng 6/2025, Bình Dương thu hút đầu tư FDI từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 4.503 dự án FDI, tổng vốn đăng ký lên tới hơn 42,7 tỷ USD.

Thứ ba, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chính là trung tâm công nghiệp cảng biển và du lịch biển đảo hàng đầu khu vực khi sở hữu 305km biển dài với vị trí chiến lược gần các tuyến hàng hải trọng yếu. Theo quy hoạch đến năm 2050, kinh tế biển Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển dựa trên 4 trụ cột: dầu khí, cảng biển & logistics, du lịch biển chất lượng cao và thủy sản.

Hiện tại, TP.HCM mở rộng đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng giao thông “huyết mạch” với hàng loạt dự án trọng điểm: Cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác nhiều đoạn, phần còn lại dự kiến hoàn thành năm 2026; cao tốc Long Thành - Dầu Giây sẽ mở rộng gần 22km từ Vành đai 2 đến nút giao Biên Hòa - Vũng Tàu ngày 19/8; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến sử dụng từ tháng 9/2025; Vành đai 3 cam kết thông xe kỹ thuật tuyến chính vào tháng 12/2025; Vành đai 4 dự kiến chính thức khởi công vào năm 2026 và hoàn thành năm 2028,...

Bà Rịa - Vũng Tàu: “Cửa ngõ” giao thương của siêu đô thị

Sở hữu vị trí “hiếm có khó tìm”, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) giữ vai trò “cửa ngõ” giao thương chiến lược của siêu đô thị mới, trở thành điểm đến hấp dẫn trong làn sóng đầu tư mới.

Bức tranh phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) trước thời điểm sáp nhập cho thấy rõ nền tảng nội lực vững chắc. Tính đến hết năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thu hút tổng vốn đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 2 tỷ USD vốn FDI và 42.000 tỷ đồng vốn trong nước, tăng gấp hơn hai lần so với năm 2023. Tỷ suất đầu tư trên mỗi dự án thuộc hàng cao nhất cả nước, vượt trội trong nhóm 5 tỉnh, thành dẫn đầu về thu hút vốn. Giá trị sản xuất công nghiệp (không bao gồm dầu thô và khí đốt) tăng 12,91%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực.

Gia nhập siêu đô thị TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế biển phía Nam. Địa phương bước vào chu kỳ phát triển “vàng” với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển không gian toàn diện.

Đến năm 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, dịch vụ hàng hải khu vực, du lịch quốc tế và công nghiệp trọng điểm của Đông Nam Bộ.

Tầm nhìn này không chỉ là khát vọng, mà được đặt trên nền tảng thực tiễn và lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Trong đó, hai trục động lực giữ vai trò then chốt: trục công nghiệp - logistics phát triển dọc theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 4; trục du lịch ven biển trải dài theo ĐT994, kết nối chuỗi đô thị nghỉ dưỡng từ Vũng Tàu sang Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu.

Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được định vị là trung tâm du lịch, kết nối thương mại hàng hải khu vực và quốc tế.

Đồng thời, trong hồ sơ điều chỉnh “Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm với quy mô 4 - 6 làn xe và mô hình phát triển đô thị dựa trên hệ thống giao thông công cộng (TOD). Đến năm 2030 dự kiến có 23 tuyến đường tỉnh, gồm 12 tuyến hiện hữu được nâng cấp mở rộng và 11 tuyến bổ sung mới, hoàn thành hệ thống hạ tầng.