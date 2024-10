TTC AgriS đón tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM

Bà Ức My cùng lãnh đạo cấp cao các tập đoàn Coca - Cola Vietnam, DHL Express, Schneider Electric và ngân hàng UOB trao đổi giải pháp đổi mới bền vững tại Hội nghị “Gateway to ASEAN”, chủ đề “ASEAN: Crossroad to The World - Giao điểm hội nhập kinh tế thế giới”.