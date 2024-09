Truyền thông thang máy KTS: Nền tảng quan trọng cho tương lai quảng cáo Việt Nam

(VTC News) -

Sau diễn đàn đầu tiên về truyền thông thang máy kỹ thuật số (KTS) tại Việt Nam do MMA Global phối hợp cùng Chicilon Media tổ chức tại TP.HCM, Diễn đàn Truyền thông Thang máy KTS với chủ đề “Leading New Era of Advertising: Building Elevator Digital Media Forum” (tạm dịch: “Dẫn đầu Kỷ nguyên mới Quảng cáo – Diễn đàn Truyền thông thang máy KTS tòa nhà”), tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 9.

Diễn đàn được tổ chức nhằm cập nhật những xu hướng mới nhất trong ngành quảng cáo KTS ngoài trời (DOOH), các chiến lược thành công và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các thương hiệu và đơn vị truyền thông (agency).

Đến với Diễn đàn Truyền thông Thang máy KTS tại Hà Nội, hơn 400 khách tham dự có cơ hội tiếp cận với các phiên thảo luận độc quyền, nơi chia sẻ về các xu hướng và chiến lược mới nhất trong lĩnh vực DOOH, đồng thời giao lưu, kết nối, mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược.

Với sự góp mặt của hơn 20 diễn giả có tầm nhìn chiến lược đến từ các đơn vị danh tiếng như Chicilon Media, Group M, Omega, ADK Group Vietnam, BlueMedia Vietnam, Glocal Bridge, The Trade Desk, NielsenIQ, Suntory PepsiCo, Group brand Rox… diễn đàn được ví như một sân chơi chuyên nghiệp và mang tính dự báo tương lai của ngành Marketing Việt Nam.

Tại Diễn đàn, nhiều chủ đề nóng về sức mạnh của truyền thông thang máy KTS được bàn thảo như trao đổi, như "Quan điểm toàn cầu về truyền thông thang máy KTS tại Ấn Độ", do bà Rachana Lokhande, nhà sáng lập Glocal Bridge, trình bày; chủ đề “Tương lai của mua sắm: Từ thương hiệu đến thương mại trên truyền thông thang máy KTS” của ông Rheerah Raina, Phó Chủ tịch kiêm Quản lý Marketing Truyền thông Tích hợp của Mastercard.

Các đại diện đến từ NielsenIQ, Omega Media, Chicilon Media và ADK Group Vietnam cũng cùng nhau phân tích và thảo luận sâu hơn về việc "Thấu hiểu hành vi người tiêu dùng trong thang máy”, “Ưu thế vượt trội của Chicilon Media trên thị trường”....

Ngoài ra, các đại biểu trao đổi về ưu thế vượt trội của truyền thông thang máy KTS ngoài trời trong bối cảnh Marketing hiện đại, dự báo truyền thông thang máy KTS sẽ trở thành chủ lực, là tương lai của nền quảng cáo Việt Nam nói riêng, và APAC nói chung.

Việc tham gia Diễn đàn Truyền thông Thang máy KTS tại Hà Nội đã trở thành một cơ hội đáng giá cho giới tinh hoa Marketing khám phá những giải pháp sáng tạo, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn để khai thác kênh truyền thông này.