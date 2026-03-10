Truy tố Đặng Thị Huệ vì tội làm, tàng trữ, phát tán thông tin chống Nhà nước

(VTC News) -

Ngày 10/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Thị Huệ (SN 1981, nguyên quán tỉnh Hưng Yên) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Đặng Thị Huệ. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu Đặng Thị Huệ (nơi ở hiện nay tại Cộng hòa Liên bang Đức), đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ, để điều tra về hành vi Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo điều tra, Huệ đã rời khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết, hội luận… có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân; đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, reo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền nhân dân; kích động chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 24/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền xã Thư Vũ, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Đặng Thị Huệ tại thôn Đông Vinh (xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi xác định bị can đã trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục thông báo truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Huệ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo đến Interpol đề nghị ban hành cảnh báo của Interpol về Đặng Thị Huệ; đồng thời cũng thông báo đến Văn phòng Interpol một số nước châu Âu (Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Séc…) để các nước chủ động phòng ngừa tội phạm; rà soát lại quá trình xin thị thực nhập cảnh châu Âu của Đặng Thị Huệ.

Theo thông báo truy tố, bị can Đặng Thị Huệ có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/1/2023.